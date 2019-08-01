Минсельхоз России предложил вывести новую породу кур за 5 млрд. Это много?

Правообладатель иллюстрации NAtalia Fedosenko/TASS Image caption Сейчас 95-98% бройлеров в России выведены от импортных "родителей"

В минсельхозе России предложили вывести новую породу кур, что позволит наладить отечественное производство бройлеров. На это в ведомстве предложили выделить 5,1 млрд бюджетных средств и еще свыше 3 млрд рублей собрать с агропромышленных предприятий.

Русская служба Би-би-си выясняла, насколько этот проект реалистичен и сколько денег на него потребуется.

Разработанная министерством подпрограмма, уже опубликованная на портале проектов нормативных и правовых актов. Она рассчитана на период с 2019 до 2025 года. Ведомство поставило задачу создать хотя бы один новый отечественный конкурентоспособный кросс мясных кур "бройлерного типа".

Соинвесторами по этой программе могут выступить агропромышленные предприятия из Белгородской, Челябинской, Московской и Ярославской областей, сказали изданию РБК в минсельхозе, однако не уточнили, какие именно.

Невероятный кросс

Сейчас отечественное птицеводство сильно зависит от импортных цыплят и инкубационных яиц, из которых на птицефабриках выращиваются кроссы мясных пород-бройлеров. Кроссы - это гибриды двух и более пород или популяций кур высокой продуктивности.

Доля нового российского кросса должна составить не менее 15% в общем объеме производства бройлеров в России к концу программы, утверждают в минсельхозе. Необходимо сформировать новое поголовье, насчитывающее не менее 35 тысяч птиц, утверждают в ведомстве.

Сейчас, по оценкам министерства, доля использования импортного племенного материала в качестве родителей бройлеров составляет 95-98%.

Уменьшение этого процента позволит избежать монополизации отрасли, в которой на данный момент два основных игрока: немецкая Aviagen Brands и американская Cobb-Vantress. Они поставляют в Россию инкубационные яйца и суточных цыплят для мясных кроссов кур.

Кроме того, считают в ведомстве, отечественные бройлеры помогут стабилизировать цены, которые растут уже сейчас. Это также важный аспект продовольственной безопасности России, утверждают в минсельхозе.

Заявили в ведомстве и о планах выйти с отечественными кроссами кур на рынок Евразийского экономического союза, а именно на рынки Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

Для этого нужно повысить конкурентоспособность новой породы, а также сформировать единый стандарт племенного материала и системы сертификации в Евразийском экономическом союзе.

5 млрд рублей - это много или мало?

Три опрошенных Русской службой Би-би-си эксперта однозначно заявили: 5 млрд рублей из бюджета будет даже мало для достижений таких амбициозных целей.

Дело в том, что подход к выведению кроссов мясных кур в России должен быть комплексным. В первую очередь, нужно модернизировать научную базу, которая находится в тяжелом состоянии, считает руководитель лаборатории фармакологии и токсикологии Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Александр Святковский.

При этом России собственный кросс мясных кур необходим, уверен эксперт, так как это поможет продовольственной независимости страны.

"Есть много птичьих инфекций, которые опасны для человека и могут передаваться с яйцом, - поясняет Святковский. - Поэтому сейчас наши птицефабрики вкладывают средства в вакцинацию".

"Чем меньше биологический материал передвигается, тем меньше возможная инфекционная нагрузка", - продолжает он. К тому же отечественное инкубационное яйцо будет дешевле для производителей.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Эксперты сходятся во мнении, что 5 млрд - слишком маленький бюджет для выведения российского родителя бройлеров

Ученый факультета зоотехнии и биологии РГАУ - МСХА имени Тимирязева, попросивший об анонимности, также считает, что названных минсельхозом в проекте постановления средств будет мало для реализации программы по выведению новой породы. Однако, он согласен со Святковским в том, что России нужен собственный кросс мясных кур.

С тем, что 5 млрд - это слишком маленький бюджет для подобной задачи, согласен и президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Он уточняет, что даже в случае привлечения дополнительных 3 млрд средств на такой проект все равно не хватит. "Если вторая часть [в 3 млрд рублей] не будет гарантирована, программа не будет реализована", - уверен эксперт.

На такие программы, по оценке Давлеева, необходимы сотни миллионов долларов, которые на Западе вкладывают частные компании на протяжении десятилетий.

Новый кросс до 2025 года

Срок выполнения программы в пять-шесть лет Давлеев считает реалистичным лишь в случае одновременного начала исследовательских работ, строительства ферм, обучения персонала, закупки оборудования, массовой отработки процедур геномной селекции, создания массивов big data от коммерческих ферм.

Однако даже такая синхронизация не гарантирует успеха.

Основной проблемой в реализации эксперт считает людские ресурсы. Уровень отраслевых и университетских лабораторий, сопровождающих процессы, пока невысокий, поясняет он.

Кроме того, определенных специалистов, необходимых для правильного выстраивания процессов, в России сейчас либо крайне мало. Вообще нет, например, геномных селекционеров и редакторов или экспертов по экстерьеру и фенотипам, говорит Давлеев.

В СССР в 1960-1970-е годы была хорошая школа генетиков и селекционеров, однако, сейчас эти специалисты уже в лучшем случае на пенсии, говорит он. Приглашать же в Россию западных специалистов нереально, потому что они и там высоко востребованы, поясняет эксперт.

Выстраивание подобных программ занимает не менее 10 лет, уверен Давлеев.

Шести лет для реализации программы будет мало и по мнению Александра Святковского. Причина, по его мнению, в том, что, в первую очередь, для корректных исследований нужно модернизировать практически все направления: бактериологическое, диетическое, фармакологическое и ветеринарное.

Давлеев же напоминает, что для эффективной реализации программы нужно догнать и перегнать зарубежных конкурентов, что будет непросто сделать. Вместо этого, размышляет Давлеев, российское производство можно сфокусировать на выращивании кур с длительным сроком откорма, которые считаются более вкусными, но дольше набирают вес, и соответственно, их цена будет на 20-100% выше.

Однако эксперт оценивает возможную долю таких кур на российском рынке в 2-5%, но никак не 15%, к которым стремится минсельхоз, так как курица воспринимается потребителем как самый дешевый животный белок.