Шаманы, буддийские ламы и православные верущие: кто помогает бороться с пожарами в Сибири

Правообладатель иллюстрации NASA EARTH OBSERVATORY Image caption Так пожары в Сибири выглядят из космоса, снимок сделан космическим агентством НАСА

На территории Сибири бушуют лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", по состоянию на 1 августа площадь пожаров на этих территориях составила 2,95 млн гектаров, что примерно равно площади Бельгии или Каталонии.

Как сообщили в ведомстве, в четверг на борьбу с лесными пожарами в Иркутской области и Красноярском крае был направлен специальный самолет-зондировщик Ан-26. Он будет вызывать искусственные осадки, запуская в облачные системы пиропатроны с йодистым серебром.

Начать тушить пожары с помощью авиации минобороны накануне распорядился президент России Владимир Путин. Губернатор Красноярского края Александр Усс, ранее называвший тушение пожаров в некоторых районах бессмысленным, поблагодарил президента.

"Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы", - заявил Усс в четверг.

Впрочем, к борьбе с лесными пожарами в последние дни подключились не только светские структуры.

Альтернативные методы борьбы с пожарами

Во вторник, 30 июля, о готовности совершить обряд призыва дождя на горящую тайгу заявили в Буддийской традиционной сангхе (церкви) России. "Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает - отправьте. Попробуем [призвать] дожди", - сообщили в организации.

Накануне пресс-служба Кузбасской митрополии обратилась к православным верующим с призывом присоединиться к чтению молитв против пожаров.

"Начиная с 30 июля в течение двух недель по всей России два раза в сутки (в 8:00 и в 20:00 ч.) будут читаться молитва по соглашению и акафист иконе Божией Матери "Неопалимая Купина". Мероприятие организовано с целью объединения православных в молитве ко Господу против пожаров в Сибири, где горят миллионы гектаров лесов, погибают звери и птицы, задыхаются люди... Ситуация катастрофическая. На месте великих сибирских лесов возникнет болото", - говорится в сообщении на сайте митрополии.

Если нет нужного акафиста, можно читать любой акафист Пресвятой Богородице, отметили в митрополии.

Правообладатель иллюстрации Roman Denisov/TASS Image caption Летний праздник Ысыах в Якутии (архивное фото)

На 2-е августа ритуалы по защите сибирских лесов от пожаров запланировали шаманы из числа представителей коренных народов Севера и других регионов, сообщил РИА Новости этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов.

"Каждый [шаман] у себя дома проведет обряд 2 августа. Начали проводить обряды вчера, заручились поддержкой высших сил. Пойдут дожди. Долганы будут, эвенки, ненцы, коми, марий много, югорские и ямальские", - рассказал он.

Кроме того, 4 августа около 50 шаманов соберутся для совершения обряда на острове Ольхон на озере Байкал.

"4 августа будет проведен тайлаган. Около 50 шаманов соберутся на Ольхоне и будут просить богов помощи в тушении пожаров и борьбе с наводнениями", - сообщили РИА Новости в межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри".

В настоящее время шаманы уточняют "местности, где горят леса", отметил в беседе с ТАСС председатель правления организации Баир Цырендоржиев.