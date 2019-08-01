Наводнение на севере Англии: затоплены дороги, рухнула дамба

Правообладатель иллюстрации Jackie Carter/Rowan Bridge Image caption Одна и та же улица во время и после сильного дождя

Проливные дожди в северных районах Англии привели к масштабному наводнению. В некоторых районах Англии остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение.

Сильнее всего от наводнения пострадало графство Чешир: там в некоторых населенных пунктах не работают магазины и учреждения, отменены запланированные мероприятия и летние фестивали.

В ряде населенных пунктов люди оказались блокированы в подтопленных зданиях. Из наиболее пострадавших районов людей эвакуируют пожарные расчеты. 13-летнего мальчика, отрезанного бурным потоком воды, в Стокпорте (недалеко от Манчестера), спасли с помощью надувной дорожки. Во время спасательной операции одного из пожарных чуть не унес поток воды, однако его удалось спасти.

Проливные дожди на северо-западе страны начались в минувшие воскресенье и понедельник, только за первую половину дня среды, по данным метеорологической службы Великобритании, выпало 19 миллиметров осадков.

Правообладатель иллюстрации CHRIS TAYLOR Image caption Дамба водохранилища Тоддбрук частично обрушилась

В графстве Дербишир близ города Уэйли Бридж частично обрушилась дамба водохранилища Тоддбрук. После частичного обрушения дамбы полиция перекрыла участок автотрассы A6 между городами Бакстон и Бейквелл и попросила жителей Бакстона быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации.

Правообладатель иллюстрации JOHN YATES Image caption По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Бакстоне и окрестных районах продолжатся дожди

Правообладатель иллюстрации @esarty Image caption В городе Пойнтон, графство Чешир, дороги и тротуары полностью затоплены

Правообладатель иллюстрации Cheshire Fire and Rescue Service/PA Image caption Пожарные в графстве Чешир спасают мальчика из дома, в то время как уровень воды стремительно поднимается

Правообладатель иллюстрации Lorna Hale Image caption В городе Боллингтон (графство Чешир) вода размыла дороги

Настоятель церкви в Пойнтоне Алед Сиго рассказал, как они всей общиной спасали имущество одного из своих служащих, когда вода была в двух сантиметрах от его входной двери. "Кто-то пошутил, что нам нужен Ной с его ковчегом", - говорит викарий.

Правообладатель иллюстрации Poynton West and Adlington Police/PA Wire Image caption Потоки воды разрушительной силы пронеслись по Пойнтону

Image caption Роб Ломас, владелец стоянки для автофургонов, говорит, что некоторые машины почти полностью оказались под водой

Затопленной оказалась стоянка для автофургонов близ города Конгльтон.

"Вещи просто плавали повсюду, а некоторые фургоны оказались полностью под водой. Я раньше никогда такого не видел", - говорит владелец стоянки Роб Ломас.

Вода в этом районе продолжает прибывать, затапливая магазины и складские помещения.

Вечером в среду с большими задержками шли поезда железнодорожных компаний East Midlands, Northern и TransPennine Express. Больше всех пришлось ждать пассажирам на вокзалах Манчестера, Ливерпуля, Ланкашира и Камбрии.

Железнодорожные компании заявили, что пустить автобусы по маршрутам следования поездов было невозможно, поскольку многие автомобильные дороги в этих районах также оказались затоплены.

Полиция призывает водителей не игнорировать знаки, предупреждающие о перекрытии дорог, и не пытаться по ним проехать.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Автотрасса A555 в районе города Стокпорт перекрыта в двух направлениях

Полиция в городе Уилмслоу (графство Чешир) эвакуировала жителей наиболее пострадавших районов и разместила их в детском центре в деревне Окенклу.