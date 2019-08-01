Фонд Навального нашел имущество на 6,5 млрд рублей у близких заммэра Москвы
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости, якобы принадлежащей близким руководителя аппарата мэра Москвы и замглавы города Натальи Сергуниной.
В ФБК ее называют вторым по влиятельности человеком в Москве после мэра Сергея Собянина. Она отвечает за проведение выборов в городе.
По данным ФБК, семья и близкие Сергуниной якобы владеет имуществом на общую сумму в 6,5 млрд рублей, при том что в ее официальной декларации указана одна квартира на юго-западе Москвы.
Русская служба Би-би-си направила запросы по этому поводу в пресс-службы мэрии Москвы и департамента городского имущества Москвы, а также в пресс-службы Федерального антимонопольной службы и Генпрокуратуры. На момент публикации ответов на запросы не поступило.
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова и ее заместитель не ответили на звонки Би-би-си.
"Феноменально дешево"
Авторы расследования предполагают, что родственники Сергуниной приобрели недвижимость в центре столицы по заниженным ценам.
Недвижимость была приобретена компаниями, якобы связанным с мужем сестры Натальи Сергуниной Лазарем Сафаниевым, утверждается в расследовании.
"Цены [на объекты, перечисленные в расследовании,] звучат фантастически, феноменально дешево, в разы ниже рыночных. Даже для аварийного, затопленного подвального помещения это чрезвычайно мало", - сказала Би-би-си эксперт по недвижимости компании "Юргенева Риэлти" Елена Юргенева.
На торгах по продаже имущества низкая стартовая цена - это нормально, сам факт цены ни о чем не говорит, отметил руководитель Центра размещения государственного заказа Александр Строганов.
"Вопрос, почему торги остановились на маленькой сумме. Были литок допущены до торгов все желающие или участвовали только приближенные?" - сказал эксперт.
Авторы расследования ФБК отметили, что цена покупки во всех случаях больше стартовой ровно на 466 150 рублей .
Строганов предположил, что, возможно, это был шаг аукциона, который рассчитали не в процентном, а в абсолютном значении.
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Сергунина, как уже сообщала Русская служба Би-би-си, курирует кампанию по выборам в Мосгордуму со стороны мэрии Москвы. ФБК Навального видит в этом связь с недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму.
В чем может быть коррупция?
ФБК планирует написать жалобы на нарушение на нарушение Сергуниной запретов, установленных для нее как для госслужащей законодательством о противодействии коррупции в администрацию президента, а также заявление в министерство внутренних дел России, сказала Би-би-си пресс-секретарь Навального и соавтор расследования Кира Ярмыш.
"Описанная в расследовании ФБК ситуация формирует неурегулированный конфликт интересов у Сергуниной, - сказал Би-би-си замдиректора "Трансперенси Интернешл-Россия" Илья Шуманов. - Это коррупционное проявление, и оно может привести к дисциплинарному наказанию публичного должностного лица, вплоть до увольнения и аннулирования сделки".
Согласно закону о противодействии коррупции, личная заинтересованность, вызывающая конфликт интересов, может наступать в результате принятия решений в отношении лиц, с которыми госслужащий связана "иными близкими отношениями", подчеркнул эксперт.
Под эту категорию лиц теоретические могут попасть и муж сестры чиновницы, который предположительно является выгодоприобретателем от сделки, считает Шуманов.
"При этом не важно, принимала ли Сергунина лично решения о продаже своему дальнему родственнику недвижимости. Если такие решения принимали ее подчиненные, то эта ситуация также может формировать конфликт интересов", - сказал он.
Шуманов напомнил, что неурегулированный конфликт интересов обнаруживался ранее у другого вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина.
"Практика неурегулированных конфликтов интересов у высокопоставленных чиновников московской мэрии, к сожалению, оставляет равнодушной московскую прокуратуру. Ее сотрудники практически никогда не проводят собственные проверки по обращениям, а перенаправляют материалы в мэрию", - сказал собеседник Би-би-си.