Лесные пожары в Сибири: в Красноярском крае возбудили дело о халатности

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае. Следователи заподозрили чиновников регионального министерства лесного хозяйства в халатности.

"По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории", - заявили в СКР.

В рамках расследования в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС и лесопожарном центре проводятся обыски, добавили в ведомстве.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", по состоянию на 1 августа площадь пожаров в Сибири составила 2,95 млн гектаров. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске специальное совещание по ситуации с лесными пожарами, а президент Владимир Путин поручил минобороны привлечь к тушению пожаров авиацию.

В четверг в Авиалесоохране сообщили, что на борьбу с лесными пожарами в Иркутской области и Красноярском крае направлен специальный самолет-зондировщик Ан-26, который будет вызывать искусственные осадки, запуская в облачные системы пиропатроны с йодистым серебром.

Власти пострадавших от пожаров регионов ранее отмечали, что основная часть возгораний приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, и пожары тушат лишь в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.

Советник главы Рослесхоза Александр Агафонов объяснял это так: "Ближайшая точка базирования [самолета-танкера] в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей" (цитата по Интерфаксу).

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе молодежного форума "Бирюса-2019" говорил, что в так называемых зонах контроля, где пожары возникают регулярно из-за гроз, они по определению не тушатся.

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин на прошлой неделе признал, что пожары не тушат, но отметил, что масштаб их таков, что этот подход себя не оправдал.

"Мы знаем, что есть соответствующая методика Рослесхоза, которая позволяет не тушить пожар, если нет угрозы объектам экономики. Логика понятна - нужно экономить средства. Но масштабы пожаров в этом году у нас большие. Поэтому там, где есть даже гипотетическая угроза населенным пунктам и объектам экономики, необходимо наращивать группировку и работать по кромкам огня", - заявил он.

В "Гринписе" уверены, что лесные пожары обрели такие масштабы из-за выбранной властями регионов тактики.

"Ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие, - говорил Би-би-си руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин.