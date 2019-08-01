"Акции протеста в Москве". Ждем ваши вопросы и комментарии

"Акции протеста в Москве": наш спецэфир в YouTube в субботу в 15.00 по Москве. Оппозиция призывает выходить на улицы, полиция призывает воздержаться от участия и предупреждает, что мероприятие незаконно.

Русская служба Би-би-си будет следить за тем, что происходит в российской столице с гостями в Лондоне и Москве.

27 июля в Москве прошли несанкционированные протесты в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые обернулись волной массовых задержаний. Всего было задержано более 1300 человек. СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и три дела о применении насилия к полицейским.

Оппозиционные политики Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Алексей Навальный арестованы. Но юрист ФБК Любовь Соболь пообещала выйти на новый протест в субботу 3 августа.

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