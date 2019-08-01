Cервисы бронирования авиабилетов обязали перенести данные в Россию. Зачем?

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов перенести в Россию серверы и базы данных. В случае отказа авиакомпании и билетные агрегаторы не смогут работать с системами бронирования.

Идею о переносе серверов и баз данных систем бронирования билетов чиновники продвигали на протяжении нескольких лет. В прошлом году минтранс предложил перенести их в Россию до 1 января 2020 года.

Сейчас, как сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика, предполагается, что перенос будет проходить поэтапно и завершится к 2022 году.

Подписанное Медведевым постановление касается иностранных систем бронирования, которыми пользуется большинство российских авиакомпаний.

Это американская Sabre, которой пользуется "Аэрофлот", испанская Amadeus (S7) и ряд других. У них есть отечественные аналоги, которым не придется переносить данные. Например, "Сирена-Трэвел", которой пользуется "ЮТэйр" и региональные перевозчики, а также национальная система бронирования от "Ростеха".

Замгендиректора "Аэрофлота" по информационным технологиям Кирилл Богданов в прошлом году говорил, что Sabre согласна перенести свои серверы в Россию. По его словам, планируется создать совместное с "Аэрофлотом" предприятие, контрольным пакетом которого будет владеть российская компания.

Зачем переносить данные в Россию?

В разное время министерство транспорта использовало разные аргументы о том, для чего это нужно. Звучали соображения об охране персональных данных пассажиров и подстраховке на случай, если российский рынок отключат от международных систем.

Источник РБК, близкий к правительству, в четверг, 1 августа, рассказал, что сейчас через системы бронирования иностранные спецслужбы теоретически могут узнавать информацию о передвижениях россиян, в том числе чиновников и военнослужащих.

В постановлении, которое подписал Медведев, указано, что перенос серверов в Россию нужен, чтобы обеспечить суверенитет страны при выполнении внутренних перелетов, безопасность и конфиденциальность персональных данных пассажиров.

Кроме этого, меры призваны оказать противодействие "актам незаконного вмешательства" в области обеспечения транспортной безопасности, говоритcя в документе.