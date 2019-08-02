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В ночь на пятницу представители Следственного комитета России приехали с обыском домой к видеоблогеру Егору Жукову, который пытался выдвинуться в Мосгордуму, сообщает "ОВД-Инфо". Как рассказал сообщивший об обыске знакомый видеоблогера Станислав Топорков, Жуков участвовал в акции протеста 27 июля, но задержан не был. По какому делу проводится обыск, неизвестно.

В четверг вечером мэрия Москвы распространила информацию, что согласовала проведение акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа на проспекте Академика Сахарова с количеством участников до 100 тысяч человек. Замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник заявил, что договоренность была достигнута "с группой граждан и организатором Еленой Русаковой". Сама Русакова сообщила, что эта информация не соответствует действительности.

Пропустить Twitter пост , автор: @ElRusak Ночное спешное сообщение о согласовании митинга на 10 августа - это наивная попытка игры в политтехнологию. Якобы нечто перенесено с 3 авг на 10. Уже который день поясняю: 3 и 10 никак не связаны. Присутствие... https://t.co/xkUDS07cGQ — elena rusakova (@ElRusak) 1 августа 2019 г.

Как написала в "Фейсбуке" другой незарегистрированный кандидат Любовь Соболь, заявители акций 10 августа настаивают на публичном обсуждении формата и места проведения акции за пределами мэрии в присутствии журналистов. По поводу мирного шествия в субботу Соболь сказала, что оно состоится, "несмотря на все провокации мэрии Москвы".

Истекает срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор был подписан лидерами США и СССР в декабре 1987 года. Его называли началом конца холодной войны. Вашингтон неоднократно обвинял в Москву в нарушении положений документа. Москва выступала с ответными обвинениями. В пятницу МИД России обещало выпустить специальное заявление по поводу окончания срока действия договора.

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Большинство консерваторов в британской Палате общин уменьшится до одного кресла после того, как в четверг на досрочных выборах в округе Брекон и Радноршир в Уэльсе победила кандидат от проевропейской Партии либеральных демократов Британии. Перевыборы были назначены после того, как в марте депутат-консерватор Крис Дэвис был признан виновным по двум пунктам мошенничества. После этого жители избирательного округа добились досрочного прекращения его полномочий. Однако партия снова номинировала Дэвиса - и проиграла.

В Саудовской Аравии женщины теперь могут получать паспорта, путешествовать и работать без разрешения родственников мужского пола (так называемых "опекунов"). За последние годы в ультраконсервативной монархии происходит постепенный отказ от полного контроля над всеми аспектами жизни женщин. За реформами стоит наследный принц Мухаммед бин Салман, фактически управляющий страной от имени своего отца, короля Салмана. Самым смелым шагом кронпринца остается разрешение женщинам водить автомобиль. Между тем феминистки, которые боролись за это право, остаются в тюрьме. Самая известная из них, Лоуджан Хатлуль, подвергается постоянному физическому и психологическому насилию, сообщали Amnesty International и ее родственники.

Следственный комитет России в четверг предъявил обвинение четвертому фигуранту дела о массовых беспорядках, которое было заведено после несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Обвиняемый - 21-летний Самариддин Раджабов. В СКР журналистам сообщили, что всего в ходе расследования выявили 10 человек, которые наиболее активно участвовали в "беспорядках". Ранее обвинения предъявили Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву и Алексею Миняйло - последний является волонтером штаба кандидата Любови Соболь.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости, якобы принадлежащей близким руководителя аппарата мэра Москвы и замглавы города Натальи Сергуниной, которая отвечает за проведение выборов в городе. В ФБК ее называют вторым по влиятельности человеком в Москве после мэра Сергея Собянина.

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Певица Кэти Перри должна выплатить рэперу Маркусу Грею 2,78 млн долларов в качестве компенсации за незаконно скопированную песню, постановил суд в США. Ранее присяжные пришли к выводу, что Перри при создании своей песни Dark Horse скопировала композицию Joyful Noise рэпера Маркуса Грея. Сама Перри должна выплатить полмиллиона долларов, остальное - звукозаписывающая компания Capitol Records и продюсеры песни.

В Нидерландах вступил в силу частичный запрет на бурки, никабы и другие предметы гардероба, закрывающие лицо. За их ношение в публичных пространствах - школах, госучреждениях и больницах - грозит штраф в размере 150 евро (10,5 тыс. рублей). Запрет не распостраняется на улицы. Подобные запреты уже действуют во Франции, Германии, Австрии и Дании.

Двое осужденных были повешены в пятницу в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы. Казнены двое мужчин в возрасте 64 и 50 лет, которые в 2004 году совершили череду ограблений и убийств в нескольких префектурах страны. От рук преступников погибли три женщины.

Финляндия решила отменить упрощенный порядок получения виз для россиян. С 1 сентября она начнет запрашивать при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. Теперь заявителям будет необходимо собирать полный комплект документов, включая билеты, бронь проживания и доказательства наличия финансовых средств.

Эдвард Сноуден написал мемуары. Книга, озаглавленная "Личное дело", поступит на прилавки 17-го сентября - в день конституции США. По этому случаю москвич американского происхождения даже завел себе аккаунт в "Инстаграме".

Агентство Ассошиэйтед Пресс рассказало, что в издательстве Macmillan работа над публикацией велась в атмосфере строгой секретности, и даже во внутренней переписке проект обозначался только кодовым словом.

Тем временем Сноуден и его издатели рискуют отдать все доходы с продаж книги правительству США, сообщает юридическое издание Law and Crime. Дело в том, что даже бывшие госслужащие, подписавшие соглашения о неразглашении и имевшие допуск к гостайне, по американским законам, должны отправлять рукописи своих книг на проверку по месту работы - в данном случае в Агентство национальной безопасности США.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь в последний месяц стала символом протестов за честные выборы в Мосгордуму. Корреспондент Би-би-си Олеся Герасименко рассказывает ее историю.

В Гонконге в пятницу и ближайшие выходные пройдут очередные массовые акции протеста. Народно-освободительная армия Китая накануне выпустила пропагандистский ролик, в котором показано, как солдаты тренируются разгонять уличные протесты:

Media playback is unsupported on your device Китайская армия показала предупреждение для протестующих в Гонконге

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Олег Михайлов.