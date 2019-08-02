Власти Москвы объявили фестиваль с группами "Браво" и Tequilajazzz. Музыкантов не спросили

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Мэрия Москвы 31 июля объявила о проведении в Парке Горького бесплатного музыкального фестиваля "Шашлык Live". Однако заявленные среди участников группы "Браво" и Tequilajazzz сообщили, что не будут на нем выступать.

"В Парке Горького 3 и 4 августа с 11:00 до 22:00 впервые пройдет фестиваль "Шашлык Live". Гости смогут попробовать мясные блюда в исполнении лучших рестораторов Москвы и вживую послушать любимых отечественных рок-исполнителей", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Среди участников фестиваля заявлены группы "Чайф", "Сплин", "Браво", "7Б", Uma2rman, Tequilajazzz, а также певицы Ольга Кормухина, Светлана Сурганова и Юлия Чичерина и экс-солист группы "Земляне" Сергей Скачков.

Однако в пятницу часть музыкантов заявила, что не планирует выступать на фестивале в Парке Горького.

"Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы "Браво", имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем! Всем добра и любви", - написал в "Фейсбуке" лидер группы "Браво" Евгений Хавтан.

В похожим заявлением выступил лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров. "Группа Tequilajazzz не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3 августа 2019 года. И другим расскажите", - написал он у себя в "Фейсбуке".

В мэрии пока не прокомментировали заявления музыкантов.

Группы "Сплин" и "Чайф", судя по информации в их соцсетях, примут участие в фестивале.

3 августа московские оппозиционеры собираются провести шествие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Бульварном кольце. Акция не согласована с мэрий Москвы, прокуратура вынесла юристу ФБК Любови Соболь предостережение как одному из организаторов.