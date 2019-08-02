"Он божий человек". Мама арестованного Алексея Миняйло - о его деле

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алексей Миняйло с Любовью Соболь на акции 14 июля

Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца Алексея Миняйло - координатора штаба Любови Соболь на выборах в Мосгордуму. Миняйло обвиняют в организации массовых беспорядков, в участии в них и в призывах к участию в них. Сам он вину не признает.

На заседание суда Миняйло надел футболку с надписью "Свобода - это наркотик. Ношу, храню, распространяю в особо крупном [размере]. Арестуйте меня". Он отметил, что не согласен с обвинением, так как в материалах дела отсутствуют данные о его причастности к акции, послужившей поводом для возбуждения дела, не указано, какое имущество он уничтожил и нет информации о том, что он кому-то нанес физический вред.

Также Миняйло отметил, что не может представлять опасности, поскольку уже 20-й день на голодовке и сбросил 10 килограммов. В свою очередь адвокат сказал, что его подзащитный - патриот, не представляющий своей жизни без России, и не намерен скрываться. Патриотизм Миняйло отмечали и его знакомые, которых суд заслушал в качестве свидетелей.

Поддержать Миняйло пришли его друзья и родители. Русская служба Би-би-си поговорила его с мамой Надеждой Георгиевной.

Би-би-си: Надежда Георгиевна, скажите, пожалуйста, что он вообще за человек, вы бы его как описали?

Надежда Георгиевна: Сказать можно, божий человек. Самоотверженный, бескорыстный.

Би-би-си: Что он любит? Чем он интересуется?

Н.Г.: Он не оппозиционер по своему профилю. Он занимался развивающими играми в социальных программах по адаптации трудных подростков.

Они придумывали игры, которые предусматривали создание алгоритмов, чтобы адаптировать детей, находящихся в детдомах, в трудных ситуациях, и облегчить им переход во взрослую жизнь. Это один из проектов. У него было очень много проектов, я даже все не знаю. "Устойчивое социальное развитие" - у него сейчас такая тематика.

Он мягкий, добрый человек. И он как-то неожиданно для него даже попал в эту ситуацию с Любовью Соболь. Он помогал ей готовить сборщиков подписей, и когда он увидел вопиющую несправедливость, он не смог остаться в стороне. И видя ее решимость, он решил ее поддержать, он же голодает вместе с ней!

Би-би-си: У него всегда была такая реакция на несправедливость?

Н.Г.: Не могу сказать, что именно с младенчества. Это как-то сформировалось у него, по-моему, в общении с ребятами из МГУ. У них организация "Золотые леса", они там занимались взаимоподдержкой, там у него товарищеские чувства локтя, поддержки. А тут настолько все было вопиюще.

Поскольку он сам знал этих ребят, которые собирали [подписи], и ходил даже с ними… Когда у них забраковали подписи, он ходил по домам, по тем адресам, которые забраковали. Есть ролик, где он проверяет, и люди подтверждают, что это они. Тут уже как бы он не смог удержаться. Это в нем было, просто сейчас вступило в такую острую фазу, сказал "не могу и все".

Би-би-си: Вы с ним говорили в тот день, когда его задержали?

Н.Г.: Он в это время не жил дома, потому что его административно задерживали перед этим. Он жил где-то у друзей и там же и был обыск. Мне вот только что соседка сказала, что к нам вчера или ночью приходили. А мы уезжали на эту ночь. Поэтому мы не были свидетелями обыска, это было не у нас дома. К нам пришли вчера или сегодня и нас не застали.

Мы через адвоката пытались [связаться]. Я у него спросила, нельзя ли хотя бы отговорить его от голодовки? Он говорит: "Я уже не раз ему предлагал, но, по-моему, получается ситуация "Братец Лис, только не бросай меня в этот терновый куст". Поэтому он говорит, что боится сейчас на него как-то давить.

Би-би-си: Что вы думаете о ситуации с уголовным делом?

Н.Г.: Пока хочется верить [что ситуация разрешится]. Надежда должна быть всегда.

"Расцеловать готов"

На заседании суда выступил также отец задержанного Андрей Миняйло. Их отношения он охарактеризовал как "как между любящим сыном и любящим отцом". На уточняющий вопрос суда, можно ли их расценить как хорошие, Андрей Миняйло ответил, что они отличные.

Отец Миняйло отметил, что его сыну принадлежит часть прав на квартиру, а сам Андрей Миняйло и его жена работают и могут обеспечивать сына в случае домашнего ареста.

Своего сына Миняйло-старший охарактеризовал как защитника и отметил, что Алексей в 20 лет сам решил креститься и сделал это в день Александра Невского. "Честный, порядочный, боится соврать", - добавил он.

По словам Андрея Миняйло, его сын вообще не курит и не пьет. "Может, иногда в компании выпить, если это нужно, пятьдесят грамм... Короче, не курит, не пьёт, наркотики не употребляет", - сказал он.

"Отношения хорошие?" - еще раз уточнила судья. "Да я его расцеловать готов! Прямо сейчас!" - ответил Миняйло-старший. Его сын засмеялся.

"Глубоко православный человек"

Сокурсник и друг Миняйло Павел Тимофеев сказал в суде, что знаком с обвиняемым с 2002 года, то есть уже 17 лет. Они вместе отучились пять лет на историческом факультете МГУ. Изначально Миняйло жил в Подмосковье, но потом переехал в Москву.

По словам Тимофеева, благодаря Алексею он участвовал в волонтерском движении "Полдень", которое проводит игры для подростов из детских домов.

Также Тимофеев назвал своего товарища глубоко православным человеком, который много раз приглашал его праздновать Пасху в московские храмы и не приемлет философию насилия.

"Алексей - опытный наблюдатель. Он внес вклад в обучение наблюдателей на избирательных участках в рамках предотвращения фальсификаций. Это социально-позитивная деятельность", - считает Тимофеев.

"Жизнь и будущее связывал с Москвой

Другой однокурсник Миняйло Владимир Хутарев-Гарнишевский сказал, что познакомился с ним в 2001 году на подготовительных курсах на истфак МГУ. Они подружились и общаются до сих пор. Сокурсник Миняйло отмечает, что тот был очень трудоспособным, хотя многие другие студенты ленились.

"Для многих из нас он был примером хорошего студента. Если говорить о личных качествах: он глубоко порядочный, корректный, интеллигентный в общении. Человек глубоких христианских принципов, был алтарником в храме святой Татьяны на Моховой", - сказал Хутарев-Гарнишевский.

По его словам, с Миняйло всегда было приятно - он порядочный, законопослушный, занимался волонтерскими и благотворительными проектами. "Алексей - человек патриотических взглядов. Свою жизнь и будущее он связывал с Москвой", - добавил Хутарев-Гарнишевский.

Миняйло - соратник юриста ФБК Любови Соболь. В знак поддержки он вслед за ней решился на голодовку. Миняйло и Соболь в последнее время практически переехали в подвал близ Трубной площади - там располагался Центр сбора подписей за кандидата в Мосгордуму.

Соболь заявила, что считает арест Меняйло давлением на себя саму. За последние недели юриста ФБК тоже неоднократно задерживали и составляли на нее административные протоколы, но отправить под арест ее нельзя из-за того, что у Соболь есть маленький ребенок.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал еще трех обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли во время акции протеста 27 июля. Под стражу отправлены Иван Подкопаев, Кирилл Жуков и Самариддин Раджабов. Они не признают вину, а юристы ставят под сомнение правомерность квалификации событий 27 июля как массовых беспорядков.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено Следственным комитетом в среду в дополнение к трем делам о применении насилия к полицейским. Еще незадолго до возбуждения дела мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью, в котором тоже назвал случившееся массовыми беспорядками и похвалил полицию и Росгвардию за работу на акции.

Из более чем тысячи задержанных на субботнем митинге десятки человек уже отправлены под административный арест. Под арестом находятся и лидеры оппозиции Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие.