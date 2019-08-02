Трамп ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе в действие новых санкций против России, сообщают американские СМИ. Это продолжение санкций за отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и смерть британской гражданки в Солсбери в результате химической атаки, которую, как полагают западные правительства, совершили российские агенты.

О введении санкций сообщили амеркианские издания New York Times и Politico. официально их введение еще не подтверждено, но акции на российской бирже в первую минуту после открытия торгов упали на 1,5-2%.

Четыре дня назад конгрессмены-демократы пригрозили Трампу, что если он сам не подпишет новый пакет санкций, Конгресс (где демократы имеют большинство) предпримет собственные шаги.

Около года назад был введен в действие первый пакет американских санкций в связи с отравлением Скрипалей и смертью Дон Стёрджесс от отравляющего вещества в Британии. Этот раунд санкций российский МИД назвал "драконовскими": он включал запрет на экспорт в Россию комплектующих двойного назначения и электронных устройств и содержал требование к Москве в течение трех месяцев предоставить гарантии, что российское государство не будет использовать нервнопаралитические вещества впредь.

В случае отказа Кремля предоставить такие гарантии был обещан еще один, гораздо более жесткий пакет санкций - вплоть до отзыва посла США из Москвы и запрета на прямые рейсы государственной компании "Аэрофлот" в американские города. При этом текст документа не обязывал вводить сразу все возможные варианты санкций - у президента оставалось право выбрать те, крторые он считает наиболее подходящими.

Пока не понятно, какие именно санкции ввел в действие Трамп. Газета New York Times пишет, что речь идет о запрете на оказание финансовой помощи России со стороны международных организаций и о запрете на выдачу кредитов российским властям со стороны американских банков. Официально это не подтверждено.

Набор финансовых и экономических мер против России, связанный с тем, что Вашингтон признал ответственность Москвы за использование запрещенного химического оружия в Солсбери, разрабатывался не в Белом доме, а в Госдепартаменте США.

Дипломатическое ведомство указывало, что санкции против государства, применившего химическое или биологическое оружие, должны автоматически быть введены администрацией в соответствии с законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Ответа России на ультиматум не последовало, однако Трамп не стал возвращаться к этой теме.

В конце июля этого года конгрессмены-демократы Элиот Энгель - глава комитета по международным делам - и Майкл Макколл призвали президента Трампа ввести в действие второй раунд санкций за Солсбери.

"Санкции, введенные 27 августа 2018 года, во многом содержали меры наказания, которые Соединенные Штаты и так уже применили до того - такие как прекращение финансовой помощи и продажи оружия российскому правительству", - написали конгрессмены Дональду Трампу.

"Закон [о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года] требует, чтобы администрация ввела второй пакет санкций - если только вы не представите Конгрессу письменного удостоверения того, что Россия больше не использует химическое оружие в нарушение международного права, представила надежные доказательства, что в будущем не совершит подобных действий вновь и хочет допустить инспекции на своих объектах с участием международно признанных, независимых наблюдателей", - отмечают конгрессмены.

США за последние годы ввели в отношении России целый ряд санкций по разным причинам. Часть ограничительных мер распространялась только на отдельных российских чиновников и бизнесменов, другая часть затрагивала целые сектора российской экономики. В частности, в 2013 году санкции в отношении ряда чиновников были введены из-за гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в российском СИЗО.

В 2014 году США ввели в отношении России санкции из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. За этим последовали санкции из-за предполагаемой попытки российских властей вмешаться в американские выборы и из-за отравления Скрипалей.