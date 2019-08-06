Как определить виски-подделку? Шотландские ученые дали ответ

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Ученые из Университета Глазго создали систему химических сенсоров - некое подобие искусственного языка, который способен различать сорта виски, определять даже самые трудно уловимые различия во вкусе этого напитка и вычислять подделку.

Искусственный язык способен определять самые тонкие отличия во вкусе напитка - например, он с легкостью отличит виски из одной партии, хранившееся в разных бочках.

Созданная учеными система искусственных рецепторов также почти безошибочно определяет возраст виски и довольно точно может "сказать", когда был произведен напиток - 12, 15 или 18 лет назад.

Как утверждают разработчики, искусственный язык определяет сорт виски, его возраст и происхождение "с точностью более 99%".

Группа разработчиков успешно протестировала различные образцы из линеек виски таких брендов как Glenfiddich, Glen Marnoch и Laphroaig.

Искусственный язык был создан инженерами и химиками из Университета Глазго и Университета Стратклайд (Глазго). Исследование, посвященное использованию системы "вкусовых рецепторов" из наноструктурных металлов для дегустации виски, было опубликовано в журнале Nanoscale.

"Мы называем эту разработку искусственным языком, потому что по принципу работы это напоминает человеческий язык. Он не скажет вам, из каких химических элементов состоит черный кофе, но он знает, на что похож черный кофе", - говорит один из авторов разработки Аласдер Кларк из Университета Глазго.

Помимо очевидной области применения этой разработки - определение подлинности алкогольной продукции, - его также можно использовать для проверки безопасности продуктов питания, определения качества продуктов и их безопасности, говорят разработчики.

"Сначала мы думали, что оно пригодится в первую очередь в пищевой промышленности, для контроля качества продуктов. Например, если вы работаете в компании, производящей яблочный сок, вы могли бы использовать эту технологию для того, чтобы проверить, что сегодняшняя партия сока ничуть не хуже той, что вы произвели на прошлой неделе", - поясняет Аласдер Кларк.

По словам Аласдера Кларка, искусственный язык может использоваться также для "тестирования" практически любой жидкости, не только виски. Технология может использоваться в небольших, портативных устройствах, предназначенных для выявления ядовитых веществ в жидкости или, например, экологами для анализа состояния речной воды и выявления загрязнений, говорят ученые.

Правообладатель иллюстрации University of Glasgow Image caption Аласдер Кларк демонстрирует материалы, из которых выполнены "вкусовые рецепторы" искусственного языка.

"Мы не первые, кто придумал и создал искусственный язык, но мы первыми создали искусственный язык, в котором используются два типа вкусовых рецепторов из наноструктурных металлов, которые дают больше информации о "вкусе" каждого образца и дают более точный и быстрый ответ", - говорит Аласдер Кларк.

"Искусственный язык", который показали разработчики, представляет собой стеклянную пластинку, на которой установлены три отдельных комплекта искусственных "вкусовых рецепторов" - квадратов, которые почти в 500 раз меньше человеческого вкусового рецептора. В каждом комплекте - по два миллиона таких рецепторов.

Всего в устройстве используется шесть типов искусственных "вкусовых рецепторов": три вида рецепторов выполнены из золота, еще три - из алюминия. Одн тип рецепторов из алюминия и один тип рецепторов из золота - без покрытия, а четыре других - покрыты различными химическими составами.

Каждый из трех комплектов "вкусовых рецепторов" содержит по одному типу "алюминиевых" и "золотых" сенсоров. О составе жидкости исследователи судят по изменению отражения света, проходящего сквозь жидкость и отражающегося от рецепторов.

Дегустация виски в лабораторных условиях проходит так: виски капают на "искусственный язык", который внешне напоминает шахматную доску. Затем ученые изучают, как изменилось поглощение света металлами.

Первый искусственный язык был создан два года назад химиками из Гейдельберга. Разработка немецких ученых также может определять тип, возраст, регион происхождения напитка, однако делает это с несколько меньшей скоростью и точностью.