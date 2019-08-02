Саудовские женщины могут теперь путешествовать без спроса. Что это меняет?

  • 2 августа 2019
Саудовские женщины в аэропорту Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Свободный выезд за границу, без разрешения и сопровождения - важный шаг в вопросе гендерного равенства в саудовском обществе

Саудовская Аравия, которую давно критикуют за нарушения прав человека, вводит ряд заметных послаблений для женщин, в частности, в том, что касается свободы передвижения. Теперь женщинам старше 21 года не требуется разрешение их мужчин-опекунов - мужей, отцов или братьев, - чтобы сделать загранпаспорт и выехать за границу.

Впервые в истории женщинам позволено оформлять такие документы, как свидетельства о рождении, браке и разводе. Согласно новому закону, все граждане страны имеют право на работу, не подвергаясь дискриминации по гендерному и возрастному признаку, а также по состоянию здоровья.

Эти перемены на что-то повлияют?

Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В январе прошлого года женщинам Саудовской Аравии разрешили присутствовать на футбольных матчах

Это ключевой вопрос. Хотя саудовцы активно хвалят реформу в "Твиттере", критики отмечают, что принимаемые законы работают только на словах в стране, где на самом деле правят традиции.

Женщины по-прежнему должны получать согласие мужчин, чтобы выйти замуж или жить самостоятельно.

Саудовским женщинам также нужно разрешение от родственника-мужчины, чтобы покинуть тюрьму или приют для жертв домашнего насилия.

Хэштег, призывающий разрешить брак без согласия опекуна, стал одним из самых популярных в "Твиттере" после объявления о реформе.

Несмотря на недавние реформы Саудовская Аравия вошла в последнюю десятку стран в Индексе гендерного разрыва на Всемирном экономическом форуме в 2018 году (с 2017 года она на два пункта обгоняет Иран).

В мае 2018 года власти Саудовской Аравии арестовали более десяти активисток, выступавших за права женщин. Активистки требовали разрешить женщинам водить машину. С тех пор запрет был снят, но большинство из них до сих пор остаются в заключении.

Женщинам, страдавшим от домашнего насилия, неоднократно приходилось бежать из страны.

О некоторых успешных случаев побега писали мировые СМИ:

  • В марте широкую огласку получила история двух молодых женщин, которые, рискуя жизнью, отправились в Австралию через Гонконг.
  • В январе мировая пресса писала о побеге 18-летней Рахав Кунун, получившей убежище в Канаде. Тогда же в Канаду через Германию бежали еще две сестры из Саудовской Аравии.
Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Несмотря на послабления для женщин, практика опекунства продолжает существовать

Какова реакция женщин?

Многие женщины с одобрением отозвались о новых правилах на своих страничках в "Твиттере". Популярная ведущая телевизионного ток-шоу Муна Абу Сулейман написала: "Растет целое поколение абсолютно свободных девочек, уравненных в правах с их братьями".

"Введение новых правил - исторический момент. Они призваны уравнять роль мужчин и женщин в нашем обществе. Это часть проводимой политики гендерного равноправия, которая бесспорно изменит жизнь саудовских женщин", - написала в "Твиттере" первая женщина-посол Саудовской Аравии в США Рима бинт Бандар Аль Сауд.

"Если эти поправки будут применяться в полной мере, саудовские женщины сделают большой шаг к тому, чтобы обрести контроль над собственной жизнью", - сказала в интервью Франс пресс Кристин Диван из Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне.

Но разделяют всеобщее ликование не все.

"Прежде чем радоваться этим реформам, мы должны вспомнить, что саудовское правительство опустило планку в вопросе соблюдения прав человека так низко, что любая мизерная реформа будет выглядеть фундаментальной", - написала одна из пользовательниц соцсети.

Консервативно настроенные женщины также негативно отреагировали на новшества. "Представьте, что ваши девочки выросли, уехали и никогда не вернутся. Вы будете от этого счастливы?" - сказала одна из них агентству Рейтер.

Похожие темы

Новости по теме