Саудовские женщины могут теперь путешествовать без спроса. Что это меняет?
Саудовская Аравия, которую давно критикуют за нарушения прав человека, вводит ряд заметных послаблений для женщин, в частности, в том, что касается свободы передвижения. Теперь женщинам старше 21 года не требуется разрешение их мужчин-опекунов - мужей, отцов или братьев, - чтобы сделать загранпаспорт и выехать за границу.
Впервые в истории женщинам позволено оформлять такие документы, как свидетельства о рождении, браке и разводе. Согласно новому закону, все граждане страны имеют право на работу, не подвергаясь дискриминации по гендерному и возрастному признаку, а также по состоянию здоровья.
Эти перемены на что-то повлияют?
Это ключевой вопрос. Хотя саудовцы активно хвалят реформу в "Твиттере", критики отмечают, что принимаемые законы работают только на словах в стране, где на самом деле правят традиции.
Женщины по-прежнему должны получать согласие мужчин, чтобы выйти замуж или жить самостоятельно.
Саудовским женщинам также нужно разрешение от родственника-мужчины, чтобы покинуть тюрьму или приют для жертв домашнего насилия.
Хэштег, призывающий разрешить брак без согласия опекуна, стал одним из самых популярных в "Твиттере" после объявления о реформе.
Несмотря на недавние реформы Саудовская Аравия вошла в последнюю десятку стран в Индексе гендерного разрыва на Всемирном экономическом форуме в 2018 году (с 2017 года она на два пункта обгоняет Иран).
В мае 2018 года власти Саудовской Аравии арестовали более десяти активисток, выступавших за права женщин. Активистки требовали разрешить женщинам водить машину. С тех пор запрет был снят, но большинство из них до сих пор остаются в заключении.
Женщинам, страдавшим от домашнего насилия, неоднократно приходилось бежать из страны.
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О некоторых успешных случаев побега писали мировые СМИ:
- В апреле этого года сёстры Аль-Субай бежали из королевства и попросили политического убежища в Грузии.
- В марте широкую огласку получила история двух молодых женщин, которые, рискуя жизнью, отправились в Австралию через Гонконг.
- В январе мировая пресса писала о побеге 18-летней Рахав Кунун, получившей убежище в Канаде. Тогда же в Канаду через Германию бежали еще две сестры из Саудовской Аравии.
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Какова реакция женщин?
Многие женщины с одобрением отозвались о новых правилах на своих страничках в "Твиттере". Популярная ведущая телевизионного ток-шоу Муна Абу Сулейман написала: "Растет целое поколение абсолютно свободных девочек, уравненных в правах с их братьями".
"Введение новых правил - исторический момент. Они призваны уравнять роль мужчин и женщин в нашем обществе. Это часть проводимой политики гендерного равноправия, которая бесспорно изменит жизнь саудовских женщин", - написала в "Твиттере" первая женщина-посол Саудовской Аравии в США Рима бинт Бандар Аль Сауд.
"Если эти поправки будут применяться в полной мере, саудовские женщины сделают большой шаг к тому, чтобы обрести контроль над собственной жизнью", - сказала в интервью Франс пресс Кристин Диван из Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне.
Но разделяют всеобщее ликование не все.
"Прежде чем радоваться этим реформам, мы должны вспомнить, что саудовское правительство опустило планку в вопросе соблюдения прав человека так низко, что любая мизерная реформа будет выглядеть фундаментальной", - написала одна из пользовательниц соцсети.
Консервативно настроенные женщины также негативно отреагировали на новшества. "Представьте, что ваши девочки выросли, уехали и никогда не вернутся. Вы будете от этого счастливы?" - сказала одна из них агентству Рейтер.