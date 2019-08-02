Саудовские женщины могут теперь путешествовать без спроса. Что это меняет?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Свободный выезд за границу, без разрешения и сопровождения - важный шаг в вопросе гендерного равенства в саудовском обществе

Саудовская Аравия, которую давно критикуют за нарушения прав человека, вводит ряд заметных послаблений для женщин, в частности, в том, что касается свободы передвижения. Теперь женщинам старше 21 года не требуется разрешение их мужчин-опекунов - мужей, отцов или братьев, - чтобы сделать загранпаспорт и выехать за границу.

Впервые в истории женщинам позволено оформлять такие документы, как свидетельства о рождении, браке и разводе. Согласно новому закону, все граждане страны имеют право на работу, не подвергаясь дискриминации по гендерному и возрастному признаку, а также по состоянию здоровья.

Эти перемены на что-то повлияют?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В январе прошлого года женщинам Саудовской Аравии разрешили присутствовать на футбольных матчах

Это ключевой вопрос. Хотя саудовцы активно хвалят реформу в "Твиттере", критики отмечают, что принимаемые законы работают только на словах в стране, где на самом деле правят традиции.

Женщины по-прежнему должны получать согласие мужчин, чтобы выйти замуж или жить самостоятельно.

Саудовским женщинам также нужно разрешение от родственника-мужчины, чтобы покинуть тюрьму или приют для жертв домашнего насилия.

Хэштег, призывающий разрешить брак без согласия опекуна, стал одним из самых популярных в "Твиттере" после объявления о реформе.

Несмотря на недавние реформы Саудовская Аравия вошла в последнюю десятку стран в Индексе гендерного разрыва на Всемирном экономическом форуме в 2018 году (с 2017 года она на два пункта обгоняет Иран).

В мае 2018 года власти Саудовской Аравии арестовали более десяти активисток, выступавших за права женщин. Активистки требовали разрешить женщинам водить машину. С тех пор запрет был снят, но большинство из них до сих пор остаются в заключении.

Женщинам, страдавшим от домашнего насилия, неоднократно приходилось бежать из страны.

О некоторых успешных случаев побега писали мировые СМИ:

В апреле этого года сёстры Аль-Субай бежали из королевства и попросили политического убежища в Грузии.

В марте широкую огласку получила история двух молодых женщин, которые, рискуя жизнью, отправились в Австралию через Гонконг.

В январе мировая пресса писала о побеге 18-летней Рахав Кунун, получившей убежище в Канаде. Тогда же в Канаду через Германию бежали еще две сестры из Саудовской Аравии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на послабления для женщин, практика опекунства продолжает существовать

Какова реакция женщин?

Многие женщины с одобрением отозвались о новых правилах на своих страничках в "Твиттере". Популярная ведущая телевизионного ток-шоу Муна Абу Сулейман написала: "Растет целое поколение абсолютно свободных девочек, уравненных в правах с их братьями".

Пропустить Twitter пост , автор: @abusulayman It is 1 am in #NYC

And I can't sleep.



The changes that occurred today in setting سن الرشد the age of adulthood for women and men at 21 is so much more than lifting the travel permission.



It signals full equality in the eye of the law. It signals what modern Sharia is capable of — Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) 2 августа 2019 г.

"Введение новых правил - исторический момент. Они призваны уравнять роль мужчин и женщин в нашем обществе. Это часть проводимой политики гендерного равноправия, которая бесспорно изменит жизнь саудовских женщин", - написала в "Твиттере" первая женщина-посол Саудовской Аравии в США Рима бинт Бандар Аль Сауд.

Пропустить Twitter пост , автор: @rbalsaud These new regulations are history in the making. They call for the equal engagement of women and men in our society. It is a holistic approach to gender equality that will unquestionably create real change for Saudi women. 3/4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) 2 августа 2019 г.

"Если эти поправки будут применяться в полной мере, саудовские женщины сделают большой шаг к тому, чтобы обрести контроль над собственной жизнью", - сказала в интервью Франс пресс Кристин Диван из Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне.

Но разделяют всеобщее ликование не все.

"Прежде чем радоваться этим реформам, мы должны вспомнить, что саудовское правительство опустило планку в вопросе соблюдения прав человека так низко, что любая мизерная реформа будет выглядеть фундаментальной", - написала одна из пользовательниц соцсети.

Пропустить Twitter пост , автор: @MsSaffaa So before we all start rejoicing these reforms we need 2 remember that the Saudi government has set the bar so low for human rights that any minor reform will always seem monumental. — MS SΛFFΛΛ (@MsSaffaa) 2 августа 2019 г.

Консервативно настроенные женщины также негативно отреагировали на новшества. "Представьте, что ваши девочки выросли, уехали и никогда не вернутся. Вы будете от этого счастливы?" - сказала одна из них агентству Рейтер.