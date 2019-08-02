Экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева отпустили из тюрьмы в Италии. В деле обнаружили ошибки

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Власти Италии освободили бывшего владельца скандальной криптовалютной биржи Wex, россиянина Дмитрия Васильева. Он был арестован по запросу Казахстана, где на него заведено уголовное дело. Освобождение Васильева может быть связано с ошибками в деле.

Суд в Италии освободил экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, рассказал Би-би-си он сам. Эту информацию подтвердил адвокат Маурицио Наполитано, представлявший интересы россиянина в суде города Потенца. По словам защитника, судебное заседание прошло 31 июля. "Господин Васильев свободен", - сообщил адвокат и отказался от более подробных комментариев.

Васильев уточнил, что его арестовали в связи с уголовным делом, возбужденным в Казахстане. В деле было большое количество ошибок, добавил он. "Я удивляюсь, как Интерпол пропустил", - заявил он, не уточнив, о каких ошибках идет речь.

Российский адвокат, знакомый с делом Васильева, рассказал Би-би-си, что с формальной точки зрения казахский запрос на экстрадицию был сделан "криво", поэтому он не удивлен тому, что предпринимателя в итоге отпустили.

В чем суть ошибок, никто из собеседников Би-би-си не пояснил.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в министерство юстиции Италии и МВД Казахстана. На момент публикации заметки ведомства не ответили на запросы.

За что арестовывали?

Как ранее сообщила Би-би-си полиция региона Базиликата, Васильев был задержан 13 июля. В ответе на запрос Би-би-си ведомство не уточняло причин задержания.

Однако на сайте полиции можно обнаружить пресс-релиз, датированный 16 июля, в котором без указания имени сообщается о задержании 32-летнего мужчины "белорусской национальности". В нем уточнялось, что мужчина задержан по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Он якобы незаконно завладел крупной суммой денег.

Судя по всему, в этом пресс-релизе шла речь именно о Васильеве - 32-летнем уроженце Минска.

Дело в Казахстане

Информация об уголовном преследовании Васильева в Казахстане ранее появлялась в отраслевых СМИ. Криптовалютный портал Forklog в апреле 2019 года опубликовал копию постановления о заочном аресте Васильева по делу, заведенному полицией Алматы.

В документе говорится, что в сентябре 2018 года Васильев предложил неназванному физлицу сделку. "Путем обмана и злоупотребления доверием, вводя в заблуждение... [личные данные жертвы скрыты], не намереваясь осуществлять свое предложение, похитил путем мошенничества 20 000 долларов США", - говорится в копии постановления.

Би-би-си не удалось подтвердить подлинность документа. Запрос в МВД Казахстана по этому поводу остался без ответа.

Что случилось с Wex?

Биржа Wex появилась после краха BTC-e - крупнейшей русскоязычной биржи, которая работала с 2011 года. Летом 2017 года в Греции по запросу США был арестован россиянин Александр Винник, которого американские власти считают одним из бенефециаров BTC-e. По версии следствия в США, через BTC-e было отмыто от 4 млрд до 9 млрд долларов.

Винник до сих пор находится в Греции. В местных судах за право его экстрадировать борются Россия, США и Франция. Винник хочет, чтобы его судили в России. Об этом он сам заявлял через своих адвокатов.

После ареста Винника ФБР арестовало домен btc-e.com. С аккаунтов трейдеров пропала часть денег. После этого биржа перезапустилась под брендом Wex. Оператором новой площадки стала сингапурская компания, владельцем которой оказался Дмитрий Васильев. Биржа обещала рассчитаться по долгам BTC-e.

Правообладатель иллюстрации SIMELA PANTZARTZI/EPA/TASS Image caption Суды по вопросу экстрадиции Александра Винника из Греции продолжаются два года

Осенью 2018 годом новым собственником биржи стала семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной ДНР с позывным "Морячок".

Сейчас торги на бирже Wex не ведутся, вывод средств остановлен. Отраслевые СМИ сообщали, что в России трейдеры подают на Васильева заявления в полицию. Сам предприниматель показывал Би-би-си копию документа российского МВД. В нем говорится, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести.

Васильев утверждает, что после сделки с семьей "Морячка" он не имеет никакого отношения к Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm.