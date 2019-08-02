Доллар и евро подорожали из-за новых санкций США

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Доллар и евро заметно подорожали после сообщений о новых санкциях США против России из-за отравления Скрипалей.

По состоянию на 19:14 мск пятницы, 2 августа, курс доллара на московской бирже вырос более чем на 60 копеек (до 65 рублей), а евро - более чем на 80 копеек (до 72,2 рубля).

Ранее 2 августа оба курса торговались более чем на рубль дороже закрытия предыдущего дня.

Ослабление рубля, которое продолжалось в течение всего дня, - реакция на сообщения СМИ о вводе США второго пакета санкций.

Вашингтон применяет ответные меры после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также смерти гражданки Британии в Солсбери в результате химической атаки, которую, как полагают правительства США и Британии, совершили российские агенты.

О введении новых санкций против России сообщили американские издания New York Times и Politico. Официально эта информация пока не подтверждена.

Пока неясно, какие именно санкции ввел в действие президент США Дональд Трамп. Газета New York Times пишет, что речь идет о запрете на оказание финансовой помощи России со стороны международных организаций и о запрете на выдачу кредитов российским властям со стороны американских банков.

Давление на рубль

Первое ограничение не выглядит, как большая проблема, учитывая сильный макроэкономический фундамент России и ограниченную необходимость обращаться за помощью к международным финансовым институтам, отмечает в своем докладе "Нордеа-банк".

За сегодняшним давлением на рубль, вероятно, стоит то, что не до конца ясно, в какой степени вторая мера может быть применена к американским инвесторам на российском рынке гособлигаций, говорится в докладе.

Ключевой вопрос в том, какие конкретно финансовые институты США могут быть затронуты этой мерой, рассуждают в "Нордеа-банке". Для оценки реальных последствий нужны разъяснения от властей США, отмечается в докладе.

В целом реакцию рынка в виде падения рубля там назвали "несколько преувеличенной".

В августе прошлого года США ввели в действие первый пакет санкций против России в связи с отравлением Скрипалей. Их российский МИД назвал "драконовскими". Пакет включал запрет на экспорт в Россию комплектующих двойного назначения и электронных устройств и содержал требование к Москве в течение трех месяцев предоставить гарантии, что российское государство не будет более использовать нервно-паралитические отравляющие вещества.

В случае отказа Кремля предоставить такие гарантии в Вашингтоне пообещали еще один, куда более жесткий пакет санкций, вплоть до отзыва посла США из Москвы и запрета на прямые рейсы государственной компании "Аэрофлот" в американские города. При этом текст документа не обязывал вводить сразу все возможные варианты санкций: у президента оставалось право выбрать те, которые он считает наиболее подходящими.