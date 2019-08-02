Дочь Рейгана: расистские комментарии отца "непростительны"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пэтти Дэвис (слева) с матерью Нэнси Рейган и отцом Рональдом Рейганом

Дочь бывшего президента США Рональда Рейгана сказала, что ничем не может оправдать расистские замечания, сделанные им в ходе телефонной беседы в 1971 году.

На обнародованных недавно записях Рейган, тогда еще губернатор Калифорнии, называет делегатов ООН из африканских стран "мартышками".

"Нет никакого оправдания, смысла или подходящего объяснения тому, что сказал тогда мой отец", - написала Пэтти Дэвис в статье, опубликованной в Washington Post.

Она признается, что перед тем, как прослушать эти записи, собиралась встать на защиту отца, но была шокирована словами бывшего президента.

"Я ничего не могу сказать о человеке, который был на другом конце провода, пишет Дэвис, - я не знаю его".

Что сказал Рональд Рейган?

Недавно обнаруженные записи впервые были расшифрованы в газете Atlantic. Замечания, о которых идет речь, были сделаны Рейганом в беседе с Ричардом Никсоном, который занимал тогда пост президента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В беседе с Ричардом Никсоном, тогдашним президентом, Рональд Рейган назвал членов танзанийской делегации ООН "мартышками"

Комментарий касался танзанийских делегатов ООН, которые в тот момент решили занять антиамериканскую позицию и проголосовать за признание Китая и исключение из ООН Тайваня.

Рейган, сторонник Тайваня, на следующий день после голосования позвонил президенту Никсону и сказал: "Посмотрите на этих мартышек из африканских стран, черт бы их побрал, да им до сих пор в ботинках неудобно!"

После этого на записи слышно как Никсон громко смеется.

Что написала дочь Рейгана?

Пэтти Дэвис призналась, что запись шокировала ее. "Мне захотелось немедленно вернуться назад в то время, когда я еще не слышала голос отца, произносившего эти слова".

Мой отец, пишет Пэтти, выступал против сегрегации, когда в колледже играл в футбол, и позже, когда уже занимал высокий пост, и ему предложили членство в элитном клубе в Лос-Анджелесе.

"Он отказался от членства в клубе, потому что туда не принимали евреев и афроамериканцев".

И все же, продолжает она, услышанные слова "останутся со мною навсегда", а мой отец, если бы он был жив, "попросил бы прощения", если бы сейчас услышал эту запись.

Его замечания "можно истолковать только как отвратительные", - говорит Пэтти и добавляет, что очень надеется на то, что люди простят бывшего президента "за слова, которые никогда не должны были прозвучать ни в одной из бесед" и которые "для всех нас, кто знал Рональда Рейгана, всегда останутся досадным исключением из правил".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Рональд Рейган занимал пост президента США с 1981 по 1989 год

Критики обвиняли Рейгана в расизме на протяжении всей его карьеры.

Когда он баллотировался в губернаторы Калифорнии в 1966 году, бывший актер заметил, что "если кто-то не хочет продавать или сдавать свой дом неграм или еще кому, это его полное право".

Будучи президентом, он попытался заблокировать законопроект, предполагающий санкции против режима апартеида в Южной Африке, но Палата представителей отклонила его вето.