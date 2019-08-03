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Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение нового ядерного соглашения с Россией и Китаем после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Если мы сможем добиться соглашения, в рамках которого мы бы сокращали ядерные вооружения, это было бы отличной вещью для мира. Я уверен, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам.

"Мы говорили с Россией о соглашении по ядерному оружию, чтобы они отказались от некоторой части [ядерного оружия] и чтобы мы тоже это сделали. И мы бы хотели в какой-то момент включить в него Китай", - добавил он.

По словам президента, Москва и Пекин проявили активный интерес к этому вопросу.

В пятницу официально вступило в силу решение США о выходе из ДРСМД, который был подписан в 1987 году. Трамп объявил о выходе из соглашения еще 1 февраля.

Договор, подписанный лидерами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, вводил запрет на ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Глава НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Майк Помпео возложили вину за расторжение договора на Россию, обвинив Москву в разработке новой крылатой ракеты (9М729), дальность которой в нарушение договора существенно превышает 500 километров.

Российские власти отрицали эту информацию. Москва настаивает на том, что крылатые ракеты 9М729 не подпадают под действие соглашения, так как их дальность не превышает 500 км.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали ДРСМД 8 декабря 1987 года

Российский президент Владимир Путин заявлял, что ответ России на действия Вашингтона будет зеркальным: 4 марта он подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД.

Столтеберг в пятницу сообщил, что Североатлантический альянс подготовит взвешенный ответ значительным рискам, которые российские ракеты 9M729 представляют для безопасности.

При этом он добавил, что "НАТО не хочет новой гонки вооружений" и подтвердил, что альянс не планирует размещать свои ракеты наземного базирования в Европе.