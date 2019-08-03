Против фонда Навального возбудили уголовное дело об отмывании денег

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Алексей Навальный с 24 июля отбывает административный арест

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о легализации средств, направленных на финансирование некоммерческой организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК).

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, речь идет о сумме в размере 1 млрд рублей.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ)", - сказала она.

До этого МВД России передало в Следственный комитет материалы уголовного дела, согласно которым сотрудники фонда Навального, а также люди с ним связанные, в период с января 2016 по декабрь 2018 года "получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

Как следует из заявления, опубликованного на сайте Следственного комитета, эти средства были внесены через банкоматы в Москве на банковские счета, а затем переведены на текущие счета ФБК.

Сейчас, как сообщает СК, устанавливаются личности всех тех, кто имел отношение к этой операции, а также источники получения средств и их объем.

Первым о новом уголовном деле сообщило издание "Проект", основываясь на своих источниках. Комментируя эту публикацию, глава штаба Навального Леонид Волков написал: "Хотят, кажется, объявить все пожертвования (которые шли через мои счета) "отмыванием" (интересно, чего?) — то есть сделать финансирование региональных штабов Навального невозможным".

Сам Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов находятся под административным арестом, а юрист фонда Любовь Соболь задержана в ходе протестов в Москве.