Стрельба в торговом центре в Техасе: много погибших и раненых

Media playback is unsupported on your device На второй части видео сотрудник магазина показывает, в какой стороне торгового центра, предположительно, находится стрелок

Несколько человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо в штате Техас в субботу. Есть раненые.

По словам полицейских, стрельба, возможно, была в нескольких местах, прежде всего в супермаркете Walmart.

Сержант Энрике Каррильо из департамента полиции Эль-Пасо сообщил, что непосредственной угрозы уже нет. "В настоящее время нет активных стрелков", - отметил он.

Мэр Ди Марго сказал CNN, что три человека находятся под стражей, но он не уточнил, сколько человек погибло.

"Это трагедия, которая, как мы думали, никогда не случится в Эль-Пасо, - сказал он, - Я плачу".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Торговый центр Cielo Vista оцеплен военными

Первые сообщения о стрельбе поступили в 11.03 по местному времени. На видео в соцсетях видно, как люди бегут из торгового центра.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что нападение было "отвратительным и бессмысленным актом насилия".

"Мы направили на место происшествия солдат, специальных агентов, техасских рейнджеров, тактические команды и самолеты", - сказал он. "Штат Техас сделает все возможное, чтобы виновные предстали перед судом".