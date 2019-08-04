Стрельба в Огайо: девять человек убиты, десятки ранены у входа в бар. Это вторая трагедия в США за 24 часа

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В городе Дейтон, штат Огайо, неизвестный открыл стрельбу возле одного из городских баров. Сообщается о девяти погибших и десятках раненых. По данным полиции, нападавший мертв.

Пострадавших отвозят в соседние больницы. Полиция города просит всех, кто находился возле места трагедии, поделиться любой информацией, которая поможет прояснить картину трагедии.

"Наши сотрудники находились очень близко к месту, где началась стрельба, смогли быстро отреагировать и взять ситуацию под контроль", - говорится на страничке полицейского департамента Дейтона в "Твиттере".

"Инцидент со стрельбой начался в 1:22 ночи по местному времени. Стрелявший мертв. Еще девять человек тоже мертвы. По меньшей мере 16 доставлены в больницы с ранениями", - говорится в другом твите полиции Дейтона.

Помощник начальника департамента местной полиции Мэтт Карпер сообщил журналистам, что подоспевший на место патруль застрелил стрелка.

"Наши сотрудники очень хорошо подготовлены к таким ситуациям", - сказал он. По его словам, очень повезло, что патрульная машина находилась совсем близко, иначе жертв было бы гораздо больше.

Ни о личности нападавшего, ни о его мотивах пока ничего не известно.

Как это было?

На кадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как люди в панике бегут, и слышна частая стрельба.

Бар Ned Peppers, возле которого развернулись события, сообщил в "Инстаграме", что его персонал не пострадал.

Некто Джей Уильямс рассказал Би-би-си, что находился неподалеку на рэп-концерте. Неожиданно зрителей начали эвакуировать.

"Я был в шоке. Эвакуация была быстрой и безопасной. Нас попросили избегать Орегон-дистрикт (район, где находится бар). Я сел в свою машину, вокруг были полицейские, множество машин скорой помощи", - рассказал очевидец.

Агенты ФБР также прибыли на место и подключились к расследованию.

Вторая трагедия за сутки

Накануне вооруженное нападение с большим числом жертв произошло в Техасе, в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на границе с Мексикой. Там погибли 20 человек, более 20 ранены.

По подозрению в причастности к трагедии полиция штата задержала 21-летнего белого мужчину по имени Патрик Крусиус.

Установлено, что примерно за 20 минут до того, как в службу 911 поступил первый тревожный звонок о том, что в районе Walmart слышна стрельба, в интернете появился манифест расистского содержания.

Как пишет Washington Post, в тексте из 2300 слов выражается ненависть к мигрантам и в частности - к испаноязычной общине США. Автор пишет, что белое население Америки вытесняется, и предлагает план разделения Америки на территории по строго расовому принципу. В манифесте также говорится о неком неизбежном нападении.

Пока неясно, связана ли эта публикация с подозреваемым Крусиусом. Расследованием обстоятельств занимаются полиция штата Техас и ФБР.