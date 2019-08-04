Умер исполнитель русского шансона Вилли Токарев

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Умер Вилли Токарев - популярный композитор и исполнитель русского шансона.

Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Антона Токарева - сына покойного.

Вилли Токарев начал свою музыкальную карьеру в Советском Союзе, где, окончив музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса, работал в джазовых и эстрадных коллективах, а со временем стал писать и исполнять собственные песни.

В 1974 году он эмигрировал в США, где успел поработать разнорабочим, почтальоном и таксистом. Там же он начал записывать диски в жанре, который потом назовут "блатной романтикой" или "русским шансоном".

В 90-е годы певец, к тому моменту пользовавшийся большой популярностью на родине, переехал в Москву, где продолжал заниматься музыкальной и концертной деятельностью.

Вилли Токарев скончался 4 августа, всего три месяца не дожив до своего 85-летнего юбилея.