В Санкт-Петербурге сотни людей вышли митинг в поддержку сестер Хачатурян

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Около 700 человек в воскресенье вышли в Санкт-Петербурге на согласованную акцию против домашнего насилия и в поддержку сестер Хачатурян. Три девушки были задержаны летом прошлого года, они признали вину в убийстве отца, который много лет подвергал их физическому насилию.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в доме 56 по Алтуфьевскому шоссе в Москве с многочисленными ранениями от холодного оружия. Дочери Хачатуряна сразу признались в убийстве, однако утверждают, что вынуждены были совершить его в порядке самообороны. Обвинение настаивает на том, что это было хладнокровно спланированное убийство.

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Несмотря на то, что в июле этого года СКР возбудил дело против отца сестер Хачатурян по нескольким статьям о насилии и принуждению к действиям сексуального характера, а в окончательной редакции обвинения в отношении девушек сказано, что действия сестер были спровоцированы отцом, квалификация их дела осталась прежней - убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, что может грозить им заключением сроком от 8 до 20 лет.

В настоящий момент сестры Хачатурян освобождены из-под стражи, но им запрещено покидать дом после 9 часов вечера, а также пользоваться средствами связи и видеться друг с другом.

Собравшиеся в воскресенье на митинг в поддержку сестер принесли с собой многочисленные плакаты с требованиями обратить внимание на проблему домашнего насилия и прекратить преследование девушек, являющихся, по мнению участников митинга, не преступниками, а жертвами.

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Правообладатель иллюстрации TASS

Правообладатель иллюстрации TASS

Правообладатель иллюстрации TASS

Правообладатель иллюстрации TASS

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