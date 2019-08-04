Фото дня: борьба с сибирскими пожарами с воздуха

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS/Getty Image caption Тушение пожаров в Красноярском крае, 4 августа

Военная авиация за четыре дня работы в Иркутской области и Красноярском крае погасили лесные пожары на площади 753 тыс. гектаров, сообщает министерство обороны России в воскресенье.

С начала проведения операции авиационной группировкой минобороны России сброшено на охваченные огнем лесные массивы 5,6 тыс. тонн воды, говорится в заявлении ведомства.

"По состоянию на утро 4 августа на территории Иркутской области зарегистрировано 136 пожаров на площади 735 тысяч 939 га, из них 12 пожаров локализованы на площади 20 тысяч 797 га", - сообщили в МЧС.

Днем ранее Интерфакс сообщал, что в Красноярском крае тушат 78 пожаров на землях лесного фонда на площади 30 701 га, площадь пожаров за сутки увеличилась на 4 тысячи га.

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