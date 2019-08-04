Два нападения в США за сутки: сестра нападавшего в Огайо обнаружена среди погибших

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Сестра стрелка в Огайо, 22-летняя Меган Беттс, стала одной из девяти убитых в нападении в городе Дэйтон, сообщила полиция в воскресенье.

По меньшей мере 27 человек пострадали при второй за сутки стрельбе в США. За несколько часов до этого 20 человек были убиты в Эль-Пасо в Техасе - это нападение расследуется как "внутренний терроризм".

Полиция застрелила нападавшего в Дайтоне в течение минуты после того, как он открыл огонь.

Коннор Беттс начал стрельбу в 01:07 по местному времени в районе Орегон в центре города. На нем был бронежилет, а с собой он принес дополнительные боеприпасы для своей штурмовой винтовки 223 калибра с магазином увеличенной емкости, сообщила полиция.

В ближайший госпиталь были доставлены 27 человек, с тех пор 15 - были отпущены.

Согласно данным организации "Архив вооруженного насилия" (Gun Violence Archive) это 251-я стрельба с множественными жертвами в США с начала года. В эту категорию попадают инциденты, в результате которых погибают или получают огнестрельные ранения более четырех человек.

Кем был нападавший?

Спустя несколько часов после сообщений СМИ полиция подтвердила, что нападавший - 24-летний Коннор Беттс из Беллбрука, штат Огайо.

Правообладатель иллюстрации CBS NEWS Image caption Мотивы Коннора Беттса по-прежнему не известны.

В воскресенье полиция обыскала его дом. По данным СМИ, сестра Беттса была обнаружена мертвой в машине вместе со своим бойфрендом.

Власти говорят, что по-прежнему расследуют возможные мотивы нападения.

Стрельба в Техасе - новые подробности

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Местные жители оставляют цветы и игрушки рядом с местом нападения

Нападение на торговый центр в Техасе, жертвами которого стали 20 человек, расследуется как внутренний терроризм, сообщили местные власти.

21-летний мужчина был задержан на месте преступления в городе Эль-Пасо на границе с Мексикой.

По предварительным данным, он опубликовал в интернете обращение, где назвал нападение ответом на "латиноамериканское вторжение в Техас".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стрелок попал на камеры видеонаблюдения в магазине

На четырех страницах он также выразил поддержку стрелку, убившему 51 человека в церкви в Новой Зеландии, в марте.

Его могут осудить по обвинениям в преступлении на почве ненависти и ношении оружия, тогда ему будет грозить смертная казнь.

Подозреваемый открыл огонь в торговом центре Walmart, где было много посетителей, из штурмовой винтовке. Он сдался полиции. В результате нападения также пострадали 26 человек.

По данным американских СМИ, нападавшего зовут Патрик Крусиус - он жил в городе Аллен, в районе Далласа, - это больше тысячи километров от Эль-Пасо. Пока непонятно, когда именно он приехал в город. Сообщается, что он сотрудничает со следствием и утверждает, что действовал в одиночку.