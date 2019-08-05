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Протесты в Москве: власть не намерена отступать

Полиция 3 августа задержала больше тысячи протестующих против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В воскресенье Следственный комитет сообщил о задержании мужчины, призывавшего к насилию в отношении детей силовиков.

Протесты оппозиции в Москве начались после того, как большинство независимых от властей кандидатов не допустили до выборов в Мосгордуму.

Нынешнюю акцию московская мэрия согласовать отказалась. Полиция предупреждала участников о том, что манифестация незаконна.

По данным "ОВД-инфо", в субботу в Москве был задержан 1001 человек.

На предыдущей акции 27 июля задержали больше 1300 человек. Больше 60 задержанных были отправлены под административный арест, свыше 160 человек получили штрафы.

СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и три дела о применении насилия к полицейским.

Политолог Алексей Макаркин сказал "Ведомостям", что, по его мнению, задача властей - напугать и угомонить граждан. Один из способов снижения протестной активности - уступки со стороны власти, но, видимо, силовики считают это демонстрацией слабости.

Даже в сезон отпусков люди выходят на несанкционированные акции, подчеркивает эксперт, поэтому ближе к выборам в Мосгордуму, назначенным на 8 сентября протестная активность может усилиться и проявиться в разном виде: от участия в санкционированных акциях до голосования.

Есть и более глобальные последствия акций, считает Макаркин, а именно - разлом между властью и поколением, которое не помнит 1990-х . Для людей, которым сейчас 20-30 лет, действия властей противоречат пониманию естественных прав человека. Поэтому стремление напугать ведет к весьма неблагоприятным последствиям для власти.

Два нападения в США за сутки

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Девять человек были убиты и по меньшей мере 27 пострадали при второй за сутки стрельбе в США. За несколько часов до этого 20 человек были убиты в Эль-Пасо в Техасе - это нападение расследуется как "внутренний терроризм".

В городе Дейтон, штат Огайо, 24-летний Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из городских баров. Полиция застрелила нападавшего менее чем через 30 секунд после того, как он открыл огонь. Среди жертв стрелка - его родная сестра, тело которой было найдено в машине вместе с ее спутником. Какие мотивы двигали стрелком, пока неясно.

Незадолго до этого двадцать человек были убиты и 26 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо в американском штате Техас. По словам губернатора штата Грега Эбботта, суббота стала одним из самых трагических дней в истории штата.

Стрельба произошла в супермаркете Walmart, всего в нескольких километрах от границы с Мексикой. Стрелка удалось задержать, по данным СМИ, его зовут Патрик Крусиус, ему 21 год. По сведениям прессы, преступление было совершено на почве ненависти к испаноязычной общине в США.

Президент Дональд Трамп признал серьезные проблемы с насилием с применением огнестрельного оружия в США, согласившись, что для их решения можно сделать больше. Однако он отметил, что виновные в двух последних преступлениях страдали "от очень серьезных психических заболеваний".

Иран задержал еще один танкер

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, который шел в арабские страны.

Судно, на котором было семь человек, перевозило около 700 тыс. литров топлива, которые власти Ирана назвали контрабандным. По некоторым сведениям, задержанный танкер принадлежит Ираку, но пока иракские власти отрицают эту информацию.

Газета Times считает, что таким образом Иран пытается доказать, что именно он выступает гарантом безопасности в Персидском заливе.

Ранее Иран уже задержал танкер "Стена Имперо", шедший под флагом Британии. На его борту находились 23 члена экипажа.

Советскому прошлое греет россиян больше, чем современность

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х - начала 1980-х годов с гораздо большей теплотой, чем к современной российской.

Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на данные опроса "Левада-центра", проведенного в рамках долговременной исследовательской программы "Советский простой человек".

Самые популярные суждения о советской власти - близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократическая (24%).

Такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи: в 2008 году, когда отечался пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015-2016 гг., в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.

Новый фильм Тарантино - переосмысление истории и захыватывающая киносказка

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Каждый новый фильм Квентина Тарантино ожидается с нетерпеливым трепетом по всему миру.

Наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан (без спойлеров!) рассказывает о новом фильме Тарантино "Однажды в Голливуде", выходящем в российский прокат 8 августа.

В основе фильма - история о скандальном, чрезвычайно жестоком и совершенно немотивированном убийстве голливудской кинозвезды Шэрон Тейт и трех ее друзей 8 августа 1969 года.

Кто и зачем ходит в бары, где нет спиртного?

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Бар без алкоголя? В этом есть нечто противоречащее самой сути бара. Тем не менее популярность таких заведений растет. Что это - мода, которая быстро пройдет, или отражение общественной тенденции?

Египетские казни

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К вопросу о том, что считать преступлением и как наказывать за содеянное, древнеегипетское общество подходило с точки зрения морали и религиозных принципов. Причем иногда египтяне судили - и осуждали - людей уже скончавшихся. Это называлось "судом другого мира".

Нужно ли нам ежедневно делать 10 000 шагов?

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Мы не раз это слышали: надо ежедневно проходить 10 000 шагов, чтобы чувствовать себя здоровыми и в форме. Однако некоторые результаты исследований могут вас удивить.

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Документальный фильм о женском движении "Розовая банда" в Индии, которое борется против патриархальной кастовой системы в Индии.

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Обзор подготовили Анна Белевская и Михаил Денисов