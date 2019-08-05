Протесты в Гонконге: всеобщая забастовка и транспортный коллапс

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В забастовке в понедельник приняли участие десятки тысяч человек

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих и задержала более 80 человек, которые пытались заблокировать движение на улицах и парализовать работу общественного транспорта в рамках объявленной ими в понедельник всеобщей забастовки.

В рамках забастовки сотрудники многих компаний и госучреждений не вышли на работу. В аэропорту Гонконга, одном из крупнейших в мире, в понедельник отменили более 200 авиарейсов. Не работала также железная дорога в аэропорт.

Глава администрации Гонконга Керри Лэм, уже две недели не делавшая публичных заявлений, провела брифинг, в ходе которого заявила, что не уйдет в отставку, и обвинила протестующих в том, что они наносят огромный ущерб экономике Гонконга и подрывают стабильность региона.

"Такие масштабные помехи, создаваемые во имя определенных требований и из нежелания сотрудничать, серьезно подорвали правопорядок в Гонконге и толкают наш город, который мы все любим и помогали строить, к очень опасной ситуации", - сказала Лэм.

Новый представитель Китая в ООН Чжань Цзюнь заявил в пятницу, что Пекин полностью поддерживает действия властей Гонконга, призванные "восстановить порядок, верховенство закона и нормальную жизнь людей".

"Демонстрации уже давно вышли за рамки мирных протестов, они превратились в хаос и насилие, и мы больше не должны мириться с таким предосудительным поведением", - сказал Цзюнь.

Что происходило в понедельник?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Движение на некоторых линиях метро было польностью остановлено

Весь день между протестующими и полицией, с одной стороны, и протестующими и местными жителями - с другой, периодически возникали стычки.

Транспортный коллапс ощущался уже во время утреннего часа пик, когда протестующие пытались заблокировать входы в метро и силой держали двери поездов открытыми, не давая им сдвинуться с места.

Участники акций протеста также пытались заблокировать крупные автомагистрали и расставляли на дорогах баррикады. В одну из таких баррикад врезался автомобиль, в результате чего один человек пострадал.

Из-за забастовки весь день были закрыты многие магазины, в том числе крупных сетевых брендов, таких как Topshop и Zara. Закрылся также двухэтажный магазин Apple в центре Гонконга.

Авиадиспетчеры международного аэропорта Гонконга также присоединились к забастовке, из-за чего было отменено 230 рейсов. Одну из двух взлетно-посадочных полос пришлось закрыть.

Аэропорт Гонконга - один из самых загруженных в мире, он является важным региональным хабом и ежегодно принимает более 70 млн пассажиров.

Чего хотят протестующие?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Керри Лэм. Она уходить не собирается

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц.

Глава администрации специального административного центра Керри Лэм заявила, что участники акций подрывают принцип, по которому строятся отношения Китая и Гонконга - "одна страна, две системы". По ее словам, процветание города и стабильность находятся под серьезной угрозой.

Она считает, что законопроект об экстрадиции, ради отмены которого протестующие начали выходить на улицы в июне, служил лишь прикрытием, - на самом деле организаторы массовых акций преследовали иные цели.

"Эти скрытые мотивы уничтожат Гонконг", - заявила Керри Лэм.

Законопроект об экстрадиции предусматривает выдачу материковому Китаю людей, преследуемых китайскими властями. Власти Гонконга согласились отказаться от его рассмотрения, однако протесты не прекратились.

Участники акций требуют отставки главы администрации Гонконга и прекращения уголовных дел, возбужденных против нескольких протестующих.

На прошлой неделе около 40 человек предстали перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка и провокациях. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Повсеместно в городе происходят столкновения протестующих с полицией

Гонконг - бывшая британская колония, переданная под управление Китая в 1997 году. Одним из условий передачи было соблюдение принципа "одна страна, две системы".

Система управления в Гонконге основана на либеральных принципах, а жителям специального административного центра гарантированы гражданские права и свободы.

Армия Китая до сих пор не вмешивалась в ход протестов, но среди политиков материкового Китая звучат призывы взять ситуацию под контроль.