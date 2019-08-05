На военном складе в Красноярском крае прогремели взрывы. Жителей эвакуируют

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Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Красноярском крае. Военные сообщили, что произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам. В складах может быть свыше 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

Эвакуация

Склад боеприпасов загорелся вблизи красноярской деревни Каменка, ее жителей эвакуируют спасатели, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края. Чуть позже стало известно, что эвакуируют жителей трех населенных пунктов - Каменки, Малого Улуя и Заборки. Кроме того, эвакуируется детский лагерь в поселке Сокол.

Всего эвакуируется почти тысяча человек, сообщили в МЧС России. Эвакуация проводится в радиусе 20 километров от места пожара. Для приема эвакуируемых в населенных пунктах Горный и Ястребово развернуты два пункта временного размещения.

Для тушения пожара направлены два пожарных поезда.

Что взорвалось?

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам.

"Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада", - сказали в пресс-службе. Личный состав склада эвакуирован, говорится в сообщении.

По предварительным данным, в двух артиллерийских складах может быть свыше 40 тысяч снарядов, "в том числе калибра 125 и 152 миллиметра", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Очевидцы в соцсетях пишут о том, что за несколько километров от объекта пожара слышны взрывы.

Сколько пострадавших

При взрывах пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщили в экстренных службах региона.

"За помощью к медикам обратились четыре человека, из них один ребенок", - сказал собеседник РИА Новости.

"У нас вообще нет информации о пострадавших", - сказала агентству представитель минздрава Красноярского края.

На сайте администрации города Ачинска опубликовано объявление: "Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта".

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в Ачинский район своего заместителя генерала армии Дмитрия Булгакова.