В Москве арестован блогер по обвинению в призыве к насилию над детьми силовиков

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Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу. Его обвиняют в экстремизме (статья 282 УК РФ) из-за твита, который следствие интерпретировало как призыв к расправе над детьми силовиков.

Судья Катерина Кириченко удовлетворила ходатайство следствия и отправила Синицу в СИЗО, арестовав его до 3 октября, сообщает "Медиазона".

По версии следствия, 31 июля 30-летний житель Люберец Владислав Синица посредством публикации в соцсети "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". Это расценивается следователями как возбуждение ненависти в отношении группы лиц, совершенное с использованием интернета, то есть как экстремизм.

Синица признал, что опубликовал запись, которая легла в основу уголовного дела, но заявил при этом, что ни к чему не призывал, а "размышлял". Это следует из материалов дела, зачитанных в суде.

"Он признает факт размещения высказываний, побуждающих ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам, однако вину не признает", - сказал в суде следователь. Он также сообщил, что Синицу проверяют на причастность к другим преступлениям. По его словам, при задержании блогер пытался сломать свой телефон, сообщает РИА Новости.

Сам блогер просил его не арестовывать. "В первую очередь, каждый день моего заключения - это многомиллионные убытки для моей компании", - сказал он, обращаясь к суду (цитата по Интерфаксу).

Как заявила накануне, 4 августа, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, Синица - автор аккаунта в "Твиттере" с ником "Макс Стеклов". "Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей", - говорила представитель СКР.

31 июля Синица написал твит, в котором описывал ситуацию возможных расправ над детьми сотрудников правоохранительных органов после идентификации последних в соцсетях.

4 августа СКР сообщил о его задержании. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин после этого заявил, что дело Синицы должно "стать уроком" для остальных.

"Наши сотрудники и военнослужащие - люди далеко не робкого десятка, многие участвовали в проведении специальных операций в отношении членов организованных преступных группировок, террористов и сейчас делают все возможное, чтобы защитить граждан от опасности. Поэтому вдвойне удивительно, что в интернете, прикрываясь ником, гражданин России призывал "вычислять" сотрудников и угрожать членам семей и детям. По сути, он вел себя как провокатор", - заявил Грибакин (цитата по РИА Новости).

Синица, судя по его записям в "Твиттере", участвовал в несогласованных с властями акциях протеста в Москве в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

На акции 27 июля были задержны более 1300 человек. Больше 60 задержанных были отправлены под административный арест, свыше 160 человек получили штрафы. По итогам акции 3 августа был задержан 1001 человек.

СКР завел уголовное дело о "массовых беспорядках" и три дела о применении насилия к полицейским.

По делу о "массовых беспорядках" по решению суда были арестованы девять человек. Трое были арестованы Пресненским районным судом Москвы в понедельник - Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона. Волонтеру штаба незарегистрированного кандидата Любови Соболь Сергею Фомину заочно предъявлено обвинение по этому делу, он объявлен в розыск (см. онлайн-трансляцию).