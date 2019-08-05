После массовых расстрелов Трамп осудил расистов, но не согласился на контроль за оружием

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В разжигании ненависти Трамп обвинил, среди прочих, мейнстримные СМИ

Президент США Дональд Трамп призвал американцев "единодушно осудить расизм, нетерпимость и [идеологию, которая провозглашает] превосходство белой расы".

"Эти страшные идеологии должны быть побеждены", - заявил Трамп, выступая перед прессой в Белом доме в понедельник,

"Ненависти нет места в Америке. Ненависть извращает ум, опустошает сердце и разрушает душу", - сказал Трамп.

Выступление президента последовало за чередой из двух массовых убийств, потрясшей США в выходные.

Нападения на торговый центр в техасском Эль-Пасо и стрельба перед баром в городе Дейтон (штат Огайо) вместе унесли 29 жизней.

Трагедия в Эль-Пасо расследуется как акт "внутреннего терроризма".

Появившаяся в американских изданиях информация указывает на то, что нападавший вдохновлялся идеями белого национализма и "превосходства белой расы". Сообщается, что незадолго до нападения убийца опубликовал в интернете манифест, в котором назвал свой акт ответом на "латиноамериканское вторжение в Техас".

"Очень достойные люди"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2017 году Трамп отказался осудить приверженцев идеологии о "превосходстве белой расы"

Трамп в прошлом не торопился осуждать идеологию о "превосходстве белой расы", среди приверженцев которой немало его сторонников.

В 2017 году, после того как на марше ультранационалистов в Шарлоттсвилле была убита женщина, американский президент отказался осудить праворадикалов, заявив, что "с обеих сторон были очень достойные люди", имея ввиду националистов и выступавших против них либеральных и левых активистов. Также он осудил насилие, но оговорился, что оно имело место "с многих сторон".

Среди организаторов того марша был ультраправый деятель Ричард Спенсер, известный приветствием "Хайль Трамп!". Так он отреагировал на победу миллиардера Трампа на выборах президента США во время конференции правых активистов в вашингтонском отеле.

Виноваты "фейковые новости"

Ранее в понедельник Трамп заявил, что ответом на убийства должны стать совместные усилия республиканцев и демократов по введению контроля за огнестрельным оружием. Он также предложил связать эти меры с иммиграционной реформой - и обвинил СМИ в разжигании ненависти и гнева, ведущим к массовым убийствам.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2019 г.

"Фейковые новости способствовали злобе и гневу, которые нарастали в течение многих лет," - написал Трамп в "Твиттере".

"Освещение событий в новостях должно стать честным, иначе эти ужасные проблемы только усугубятся!", - добавил президент.