Отправитель посылок с бомбами критикам Трампа получил 20 лет тюрьмы

Правообладатель иллюстрации BROWARD COUNTY SHERIFF'S OFFICE Image caption Сайок жил в минивэне и не имел постоянной работы

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил к 20 годам тюрьмы жителя Флориды Сезара Сайока, который отправлял бомбы представителям Демократической партии и критикам президента США Дональда Трампа.

Во время оглашения приговора Сайок расплакался. Он был арестован в октябре 2018 года, а в марте признал вину.

Сайок признал, что в октябре 2018 года он отправил посылки, начиненные взрывчаткой, ряду известных критиков Трампа: бывшему вице-президенту США Джо Байдену, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, сенаторам Кори Букеру и Камале Харрис, бывшему директору ЦРУ Джон Бреннану, финансисту и меценату Джорджу Соросу и даже актеру Роберту Де Ниро.

Ни одна из сделанных им бомб не взорвалась. На некоторых из них были отпечатки пальцев и следы ДНК Сайока.

Сайок родился в Нью-Йорке в семье филиппинца и итальянки из Бруклина. Он работал стриптизером, водителем и вышибалой в стриптиз-клубе, а также увлекался спортом.

Сайок был ярым сторонником президента Трампа и посещал его предвыборные митинги.

Последние годы до ареста мужчина жил в минивэне с трампистскими наклейками на бортах.

Обвинение требовало пожизненного заключения для 57-летнего подсудимого.