Правообладатель иллюстрации Stuart Haggas Image caption Первая помощь мальчику была оказана на месте, после чего он был экстренно доставлен в больницу

Подростку, сбросившему ребенка со смотровой площадки на 10-м этаже "Тейт Модерн", предъявлено обвинение в покушении на убийство. Во вторник он предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.

Шестилетний мальчик, сброшенный в воскресенье подростком с 10-го этажа лондонской галереи современного искусства "Тейт Модерн", - гражданин Франции, который гостил в Лондоне вместе со своей семьей.

Ребенок был обнаружен на крыше пятого этажа после падения со смотровой площадки в воскресенье. По информации полиции, мальчик находится в критическом, но стабильном состоянии, угрозы для его жизни на данный момент нет.

Очевидцы рассказывают, что услышали звук тяжелого удара, за которым последовал отчаянный женский крик: "Где мой сын? Где мой сын!?"

17-летний подросток, обвиненный в попытке убийства, содержится под арестом.

Из заявления полиции следует, что ребенок и подросток не были знакомы, но мотивы и обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. Во вторник задержанный, имя которого не разглашается, предстанет перед судом по делам несовершеннолетних в Бромли.

"Душераздирающий вопль"

Лондонская полиция охарактеризовала случившееся как подлинно шокирующий инцидент, назвав его изолированным событием без какого-либо особого или явно выраженного мотива.

Писатель Марк Вельт находился на смотровой площадке вместе с другом, когда услышал рядом какой-то переполох, за которым последовало то, что он описывает как душераздирающий вопль.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Пристройка к галерее со смотровой площадкой наверху была открыта в 2016 году

"Мне сказали, что только что кто-то перебросил ребенка через ограждение. Я подскочил и глянул через перила вниз - и действительно увидел распростертого внизу ребенка", - рассказал он.

"После этого мать ребенка попыталась перелезть через ограду. Я схватил ее и оттащил в сторону", - добавил писатель.

Как рассказала другая очевидица происшествия, 47-летняя Нэнси Барнфилд, приехавшая из Рочдейла с подругой и детьми, они сперва услышали звук глухого удара о что-то твердое, после чего, глянув по сторонам, увидели женщину, отчаянно кричавшую: "Где мой сын? Где мой сын?"

Посетители галереи немедленно обступили молодого парня, который находился рядом, рассказала она.

"Мы не замечали мать ребенка раньше, обратили внимание на нее лишь, когда это случилось, потому что женщина в тот момент билась в истерике" - сообщила Барнфилд.

По ее словам, юноша, которого до прибытия полиции самостоятельно задержали другие посетители галереи, просто стоял там и выглядел вполне спокойно.

По словам журналиста Русской службы Би-би-си Ольги Мальчевской, находившейся в тот момент в галерее со своим сыном, площадка защищена относительно высоким ограждением.

"Я поняла, что что-то происходит, мне надо было поскорее увести оттуда своего ребенка и мы стали пробираться к выходу, - рассказала она. - Мы зашли в переполненный лифт. Люди там говорили, что один мальчик сбросил другого с балкона. Мы все были в состоянии шока".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В полиции пока затрудняются сказать, что побудило подростка сбросить ребенка со смотровой площадки

Версия о том, что мальчик мог упасть случайно, не рассматривается.

Экстренные службы были вызываны в галерею, расположеную на южном берегу Темзы невдалеке от станции Лондон-бридж, примерно в 14:40 по местному времени. Медики оказали первую помощь ребенку на месте, после чего он был вертолетом доставлен в ближайший госпиталь.

"Там было по меньшей мере два пожарных расчета, 10 полицейских машин и бригада спасателей. Здание частично оцепили", - говорит другой сотрудник Би-би-си Джонни Даймонд, также оказавшийся в галерее во время инцидента.

По его словам, в этот день в галерее было очень много семей с детьми. На какое-то время все выходы из здания были перекрыты, и охранники не позволяли никому выйти.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Мальчика эвакуировали из здания галереи вертолетом скорой помощи

По словам главного инспектора сыскной полиции Лондона Джона Мейси, пострадавший мальчик и столкнувший его молодой человек не были знакомы.

В полиции сообщили, что угрозы для жизни мальчика больше нет, однако его семья находится в ожидании новостей о его состоянии.

Джон Мейси добавил, что следователи хотели бы поговорить с любым, кто обратил внимание на молодого человека в галерее или поблизости от нее, чье поведение выглядело необычным, подозрительным или внушающим беспокойство, за час или два до инцидента.

В администрации "Тейт Модерн" заявили, что тесно сотрудничают с полицией, ведущей расследование происшествия, добавив, что всеми мыслями сейчас с ребенком и его родными.

Галерея была открыта для посещения в понедельник, однако доступ на смотровую площадку пока закрыт.

В 2018 году галерея "Тейт Модерн" стала самой популярной достопримечательностью Великобритании, ее посетили 5,9 млн человек.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Галерея "Тейт Модерн" признана самым посещаемым британским музеем в 2018 году

Музей был открыт в 2000 году в помещении бывшей электростанции на южном берегу Темзы.

Здание со смотровой площадкой было пристроено позже и открыто для публики в 2016 году.