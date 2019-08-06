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Трамп осудил расистов

Президент США Дональд Трамп призвал американцев единодушно осудить расизм, нетерпимость и идеологию, которая провозглашает превосходство белой расы.

Выступление президента последовало за двумя массовыми убийствами, потрясшими США в выходные.

Нападения на торговый центр в техасском Эль-Пасо и стрельба перед баром в городе Дейтон (штат Огайо) вместе унесли больше 30 жизней.

В понедельник Трамп заявил, что ответом на убийства должны стать совместные усилия республиканцев и демократов по усилению контроля за оборотом огнестрельного оружия. Он также предложил связать эти меры с иммиграционной реформой - и обвинил СМИ в разжигании ненависти и гнева, ведущих к массовым убийствам.

"Фейковые новости способствовали злобе и гневу, которые нарастали в течение многих лет, - написал Трамп в "Твиттере". - Освещение событий в новостях должно стать честным, иначе эти ужасные проблемы только усугубятся!"

Особенности стрельбы в Эль-Пасо могут привести к пересмотру степени внутренней угрозы, которую представляют воинствующие белые националисты, и, возможно, к новым методам борьбы с ней, включая усиление контроля над оружием.

Взрывы на военном складе

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Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Красноярском крае. Военные сообщили, что произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам. На складах могут храниться свыше 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 мм.

Склад боеприпасов загорелся вблизи деревни Каменка, ее жителей, а также жителей еще трех близлежащих поселков эвакуировали. Кроме того, под эвакуацию попал детский лагерь "Сокол" и санаторий "Сосновый бор".

Эвакуация проводится в радиусе 20 километров от места пожара. "Зафиксирован разлет осколков в радиусе 15 километров", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ачинский глиноземный комбинат компании "Русал" остановил работу в связи со взрывами - для обеспечения безопасности сотрудников.

Самые масштабные протесты в истории Гонконга

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Повсеместно в городе происходят столкновения протестующих с полицией, которая применяет слезоточивый газ

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих и задержала более 80 человек, которые пытались заблокировать движение на улицах и парализовать работу общественного транспорта.

В понедельник была объявлена всеобщая забастовка, сотрудники многих компаний и госучреждений не вышли на работу. В аэропорту Гонконга, одном из крупнейших в мире, в понедельник были отменены более 200 авиарейсов. Не работала также железная дорога в аэропорт.

Глава администрации Гонконга Керри Лэм заявила, что участники акций подрывают принцип, по которому строятся отношения Китая и Гонконга - "одна страна, две системы". По ее словам, процветание города и стабильность находятся под серьезной угрозой.

Тем временем китайское правительство заявило, что его представители во вторник объявят прессе "нечто новое" по Гонконгу.

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Брюссель смирился с жестким "брекситом"

Руководство ЕС считает, что наиболее вероятный сценарий выхода Британии из ЕС на сегодняшний момент - "жесткий брексит" без всяких договоренностей.

Об этом пишут Daily Telegraph и Guardian, которым стали известны подробности встречи между чиновниками Еврокомиссии и дипломатами из 27 стран Евросоюза, отвечающими за "брексит".

Как пишет издание, буквально до прошлой недели в Брюсселе доминировало мнение, что на предстоящем в октябре очередном саммите по "брекситу" Британия попросит об очередной отсрочке.

Но после состоявшейся на прошлой неделе встречи со специальным советником Бориса Джонсона Дэвидом Фростом представителям ЕС стало очевидно, что у Британии нет никакого плана "Б", никакой готовности к уступкам, а есть только план "А" - "бездоговорный брексит".

Брюссель пребывает в удивлении, что до сих пор новый премьер-министр страны не встретился ни с кем ни из руководства Евросоюза, ни из руководства стран ЕС, что, по их мнению, служит знаком его неготовности к компромиссам.

Как пишет DT, дипломаты на встрече признали, что больше нельзя рассчитывать на то, что депутаты британского парламента - противники "жесткого брексита" - смогут его предотвратить.

Фрост заявил на встрече, что после выхода из ЕС Британии планирует договориться о свободной торговле. Но, по сведениям газеты, в ответ Брюссель затребует выплату 39 миллиардов фунтов "счета за брексит" и решения вопроса по ирландскому "бэкстопу".

Шотландцы опять хотят независимости

Большинство шотландцев видят свою страну независимой. Таковы результаты опроса, проведенного вскоре после визита туда Бориса Джонсона.

Как пишет издание I, 47% шотландцев высказались за проведение повторного референдума о независимости в течение ближайших двух лет, а 52% опрошенных сообщили, что на таком референдуме они проголосовали бы за независимость страны.

В интервью Guardian первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что после таких результатов опроса населения Борис Джонсон не вправе блокировать проведение референдума.

Газета напоминает, что официально Шотландия имеет право провести референдум лишь если правительство Британии даст на это согласие, а Джонсон уже сказал, что такого согласия не даст.

Стёрджен будет пытаться убедить руководство Великобритании передать право разрешить референдум парламенту Шотландии.

Россия готовится жить без ДРСМД

Москва подтвердила отказ от создания наземных ракет средней дальности, но в случае начала их производства в США Россия сможет реанимировать советские разработки. Об этом пишут "Ведомости".

Президент Владимир Путин выступил в понедельник с заявлением о завершении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Путин полагает, что в данный момент разрушение ДРСМД серьезнейшим образом осложнило ситуацию в мире и породило фундаментальные риски для всех.

В связи с этим он поручил минобороны, МИД и СВР самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству таких ракет, Россия начнет "полноформатную разработку аналогичных ракет".

При этом Путин повторил взятые им в январе 2019 года обязательства не размещать такие ракеты "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства".

Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Перед тем как объявить об отмене особого статуса Кашмира, правительство Индии дополнительно перебросило туда тысячи солдат

Правительство Индии решило отменить автономию Джамму и Кашмира - преимущественно мусульманского штата, из-за которого между Индией и Пакистаном случились две войны и один серьезный конфликт. В регионе опасаются, что этот шаг снова резко обострит обстановку.

Во второй половине прошлого века были периоды, когда новости из горного Кашмира не сходили с первых полос мировой прессы. Этот регион был причиной трех из четырех больших вооруженных конфликтов между Индией и Пакистаном в 1947-м, 1965-м и 1999 годах, причем в 1999 году обе страны уже были ядерными державами.

Все остальное время обстановка в Кашмире и вокруг него тоже была далека от мира и спокойствия.

И вот теперь Нью-Дели предпринял шаг, возмутивший и кашмирских мусульманских политиков, и Пакистан.

Каковы масштабы лесных пожаров в Арктике и вокруг нее?

Лесные пожары распространились на огромных территориях в Арктике и вокруг нее, включая Сибирь, Аляску, Гренландию и Канаду.

Шлейфы дыма от пожаров, вызванных преимущественно сухими грозами, видны из космоса, о чем свидетельствуют снимки, полученные со спутника.

Хотя лесные пожары - явление не редкое для этого времени года, из-за рекордной жары и сильного ветра этим летом ситуация особенно удручающая.

По словам эксперта по лесным пожарам Европейской службы мониторинга атмосферы проекта "Коперник" Марка Пэррингтона, в этом году интенсивность пожаров достигла беспрецедентного уровня.

Космический Дракон

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Ежегодно тысячи будущих врачей в Литве получают образование при помощи инновационной гибридной методики, которая совмещает дистанционное обучение с отработкой практических навыков в симуляционном классе.

В отличие от обычных медицинских курсов, тут нет преподавателя или инструктора: его заменяет алгоритм, написанный на визуальном языке программирования ДРАКОН - простом, понятном и исключающем возможность врачебной ошибки.

Однако ДРАКОН - вовсе не собственная разработка литовских медиков, а побочный продукт советской космической программы "Энергия - Буран", закрытой в начале 1990-х. Два десятилетия спустя язык фактически обрел в Литве новую жизнь - совершенно в другом качестве.

Подробнее - в материале нашего научного корреспондента Николая Воронина.

Media playback is unsupported on your device На флайборде через Ла-Манш

Французский изобретатель Фрэнки Запата стал первым в истории человеком, который перелетел через Ла-Манш на флайборде собственной разработки.

Первая попытка, предпринятая в конце июля, окончилась неудачей: Запата упал в воду во время дозаправки.

Обзор подготовили Анна Белевская и Михаил Денисов