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Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась, очагов открытого горения нет, сообщает пресс-служба минобороны России.

Ранее во вторник замминистра обороны Дмитрий Булгаков сказал, что к тушению огня подключились военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты армейской авиации Ми-8.

Накануне на территории воинской части вблизи красноярской деревни Каменка возник пожар и начались взрывы. По информации военных, произошло возгорание зарядов к артиллерийским боеприпасам. Вскоре после этого началась эвакуация местных жителей, на территории района был введен режим ЧС.

По словам Дмитрия Булгакова, причиной пожара на складе мог стать человеческий фактор, однако точная причина будет установлена по итогам расследования.

Как сообщает пресс-служба МЧС, из опасной зоны вблизи склада были эвакуированы более 9,5 тысяч человек, еще 7 тысяч покинули зону самостоятельно.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены на амбулаторное лечение.

Глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что на данный момент один человек числится пропавшим без вести после пожара.

"Есть свидетели, которые утверждают, что, скорее всего, мы его уже не вернем, но пока официально он считается пропавшим без вести", - добавил он.

Во вторник мэр Ачинска Илай Ахметов рассказал журналистам, что некоторые жители самовольно возвращаются в свои дома, и призвал их этого не делать, так как опасность еще существует.

По информации минобороны, к разминированию склада с боеприпасами будут привлечены 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

В пресс-службе принадлежащего "Русалу" Ачинского глиноземного комбината сообщили, что на предприятии началось поэтапное возобновление производства.

Правообладатель иллюстрации OSA TV Channel/TASS Image caption По предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах региона, на двух артиллерийских складах, где произошли взрывы, могли храниться свыше 40 тысяч снарядов, в том числе калибром 125 и 152 миллиметра.

Склад планировалось расформировать до 2022 года, сообщали в министерстве обороны.