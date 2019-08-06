7 лет "Кьюриосити" на Марсе - самые яркие открытия

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Исполнилось семь лет с момента начала трудовой вахты марсохода "Кьюриосити", также известного под названием "Марсианская научная лаборатория НАСА" (МНЛ). За это время аппарат преодолел 21 км в кратере Гейла и сделал немало научных открытий о Красной планете.

Изначально предполагалось, что миссия марсохода, работающего на ядерной энергии, продлится около двух лет (или один марсианский год), но в декабре 2012 года было решено не ограничивать по времени его работу и эксплуатировать "Кьюриосити" до полной выработки его ресурсов

За этот период робот сделал много важных наблюдений. Сейчас научное общество уже свыклось с мыслью о наличии воды на Марсе, но в 2013 году это открытие стало откровением. "Кьюриосити" обнаружил высохшее русло реки и речную гальку, выяснил, что Гейл в прошлом был огромным озером, и пришел к выводу, что в марсианском грунте присутствует неожиданно высокое количество воды. По мнению специалистов, это может оказаться на руку будущим колонистам Марса.

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При анализе грунта стало понятно, что когда-то на Красной планете могла быть жизнь, поскольку были обнаружены необходимые для этого химические элементы - углерод, водород, кислород, азот и сера.

По мнению ученых, много лет назад в воде могли существовать простейшие микроорганизмы. Но найти непосредственные доказательства жизни на Марсе пока не удалось.

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За время своей миссии "Кьюриосити" неоднократно фиксировал выбросы метана в атмосферу планеты. Ученые уже давно не могут прийти к согласию о его происхождении. Исход этого спора может повлиять на наши представления о возможности существования органической жизни за пределами Земли.

Дело в том, что в земных условиях метан на 90-95% имеет чисто органическое происхождение, то есть является продуктом жизнедеятельности бактерий. Лишь небольшая его часть образуется в результате тектонических процессов в мантии Земли.

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На основе данных с марсохода ученые пришли к выводу, что на Красной планете присутствуют сложные органические соединения, возраст которых может превышать 3 тыс. лет. Вопрос об их происхождении остается открытым, и пока неизвестно, являются ли эти соединения остатками организмов, результатом химической реакции с различными породами или они попали на Марс вместе с кометами и другими космическими объектами. По мнению ученых, возможен любой из этих вариантов.

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Еще до начала миссии "Кьюриосити" было известно, что атмосфера Марса отличается от привычной нам земной, но ровер сумел показать, насколько красивы марсианские закаты. Если на нашей планете днем небо голубое, а закат окрашивается в красный цвет, на Марсе все наоборот: днем небо красное, а закаты - голубые.

Это происходит потому, что во время заката на Земле волны света, относящиеся к синей части спектра, рассеиваются молекулами газа в атмосфере. На Марсе их не так много. Вместо этого там есть пыль, которая рассеивает красные волны, в результате чего небо окрашивается в голубой, когда Солнце садится.

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У "Кьюриосити" есть собственный аккаунт в "Твиттере", на который подписано более 4 млн человек.

По словам руководителей проекта, марсоход остается работоспособным и еще некоторое время сможет изучать Красную планету.

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