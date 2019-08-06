Трансъевропейскую велогонку в 4000 км впервые выиграла женщина

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24-летняя Фиона Колбингер из Германии стала первой женщиной, выигравшей ультра-марафонскую многодневную велогонку Transcontinental Race.

Колбингер преодолела дистанцию в 4000 км за 10 дней, 2 часа и 48 минут и оставила позади более 200 соперников-мужчин. По словам победительницы, она могла бы показать результат и получше.

"Я бы могла спать поменьше", - посетовала Колбингер.

На втором месте, как ожидается, будет британец Бен Дэвис. Он еще в пути. Когда Колбингер добралась до финиша, британцу оставалось до финишной линии еще 200 км.

"Я так удивлена тем, что выиграла гонку. Когда я готовилась к соревнованиям, я думала, что, может быть, я буду в числе победительниц среди женщин", - призналась Фиона Колбингер.

Всего в гонке принимали участие 265 человек, из них - только 40 женщин.

В этом году старт был в болгарском городе Бургас, финиш - во французском городе Брест. Маршрут проходил через гору Бузлуджа (Болгария), вершину Бесна Кобила (Сербия), высокогорный Перевал Гардена в Доломитах (Италия), горнолыжный курорт во Французских Альпах Альп-д'Юэз. Это так называемые контрольные точки на маршруте, на которых участник гонки должен обязательно отметиться.

Маршрут между контрольными пунктами, согласно правилам гонки, велосипедист может определять сам. Правила гонки довольно строгие. Участник гонки не может ни у кого уточнять сведения, касающиеся маршрута, дороги и своего местоположения. Также участники не могут просить у кого-либо о ремонте велосипеда или о какой-либо еще технической поддержке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На финише Фиону Колбингер поздравил ее соотечественник - известный велосипедист Бьёрн Ленхард

Маршрут проходил как минимум через семь стран, в том числе через Австрию, Болгарию, Боснию, Хорватию, Францию, Италию, Сербию, Словению и Швейцарию.

Первая многодневная велогонка Transcontinental Race, организованная одним из лучших велогонщиков мира Майком Холлом, прошла в 2013 году: велосипедисты стартовали в Лондоне и финишировали в Стамбуле. Победителем тогда стал бельгийский велосипедист Кристоф Аллегерт, который также обошел всех своих соперников в 2014 и в 2016 годах.

В 2017 году инициатор гонки - британский велосипедист Майк Холл - погиб в ДТП в Австралии.

Женщины - быстрее?

В 2016 году американская велосипедистка Лаэль Уилкокс стала первой женщиной, победившей в Трансамериканской велогонке. В 18-дневном заезде по территории США с Западного на Восточное побережье она финишировала на два часа раньше, чем следовавший за ней Стивен Стрейч.

В марте этого года организаторы соревнования "Омлоп Хет Ниувсблад" (по названию местной газеты) в Бельгии были вынуждены остановить участниц женского заезда после того, как лидирующая в нем швейцарская спортсменка Николь Хансельман чуть не догнала мужчин-велосипедистов, которые стартовали на 10 минут раньше на той же трассе.

Хансельман была как минимум на две минуты быстрее своих соперниц и на расстоянии в 35 км от старта практически догнала машину сопровождения, следовавшую за гонщиками.

Велосипедисток попросили остановиться и подождать, чтобы восстановить дистанцию между мужским и женским заездами.