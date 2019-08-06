Прокуратура потребовала лишить родительских прав семью участников митинга в Москве

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Московская прокуратура потребовала лишить родительских прав участников митинга 27 июля, которые по ходу акции на некоторое время передали в чужие руки своего годовалого ребенка. Имена родителей прокуратура не называет.

"В ходе митинга 27 июля родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда", - говорится в сообщении прокуратуры. Тем самым родители, "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", считают в прокуратуре.

Ведомство направило в суд заявление о лишении пары родительских прав. Прокуратура подчеркивает, что отец мальчика не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму, так как имеет в Москве лишь временную регистрацию.

Ранее Следственный комитет сообщал, что один из подозреваемых по делу о массовых беспорядках, возбужденному после неразрешенной акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля, объявлен в розыск. В СКР назвали его имя - это Сергей Фомин.

По данным следствия, "из открытых источников известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". Фомину заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Против лишения пары родительских прав высказались глава Совета по правам человека Михаил Федотов и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

"Если будем ставить вопрос таким образом, что, передавая третьему лицу, мы формально подвергаем ребенка опасности, например, третье лицо может уронить ребенка, возникает следующий вопрос: можно ли передавать ребенка няне, кормилице, двоюродной бабушке и так далее. Поэтому создав прецедент, мы рискуем лишить покоя всех родителей", - сказал Федотов Интерфаксу.

"Недопустимо в любой политической ситуации шантажировать детьми", - заявил Бунимович.

На акции 27 июля были задержаны более 1300 человек. Больше 60 задержанных были отправлены под административный арест, свыше 160 человек получили штрафы. СКР завел уголовное дело о "массовых беспорядках" и три дела о применении насилия к полицейским.