Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хантсман (слева) возглавляет американскую дипмиссию в Москве с 2017 года

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке с 3 октября. Об этом сообщают издания Salt Lake Tribune и The Hill со ссылкой на письмо Хантсмана. Ранее СМИ уже сообщали, что он хочет вернуться в США и принять участие в губернаторских выборах.

"Я приложу все усилия для гладкой передачи полномочий, которая гарантирует: целям нашей внешней политики будет уделяться достаточно внимания", - говорится в письме Хантсмана Трампу, которое цитирует Salt Lake Tribune. Газета принадлежит семье посла.

Би-би-си направила запрос пресс-секретарю посольства США в России и ожидает ответа.

Конъюнктура в США не дала реализовать потенциал отношений с Россией - так, как передает ТАСС, сообщения об отставке посла Хантсмана прокомментировали в МИД России.

На прошлой неделе между Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Телекомпания Си-эн-эн тогда сообщила, что президенты в числе прочего якобы обсуждали грядущую отставку Хантсмана.

Жена посла Мэри Кэй Хантсман впоследствии назвала непорядочным сюжет Си-Эн-Эн, в котором говорилось, что они с супругом находятся в России в "прощальном турне".

Хантсман возглавляет американскую дипмиссию в Москве с октября 2017 года. В 2005-2009 годах он был губернатором штата Юта.

Как пишет Salt Lake Tribune, посол планирует вернуться в Юту и раздумывает над новым выдвижением на губернаторский пост.

Уже был губернатором

В июне о возможной отставке Хантсмана сообщал журнал The Atlantic. Издание также писало, что посол планирует выдвинуться на пост губернатора Юты.

В ноябре прошлого года Хантсман рассказал, что болен раком. У него диагностировали первую стадию заболевания, "мы вылечим его и все у нас будет хорошо", говорил он в интервью газете Deseret News, планируя покинуть Москву и пройти курс лечения в Юте.

Хантсман обладает богатым опытом дипломатической работы и госслужбы. Он начал карьеру в 1982 году, устроившись стажером у сенатора-республиканца Оррина Хэтча, затем работал в администрации президента Рональда Рейгана.

В 1992 году в возрасте 32 лет Хантсман был назначен американским послом в Сингапуре, став самым молодым послом в истории США за последние 100 лет. Спустя год Хантсман вернулся в Штаты, где продолжил карьеру в компании своего отца Джона Хантсмана-старшего Huntsman Corporation - одной из крупнейших химических корпораций в США.

Позже Хантсман занял должность торгового представителя США. В 2003 году он ушел в отставку и начал готовиться к выборам губернатора Юты, на которых победил с результатом 58%. В 2008 году он переизбрался на этот пост, получив уже 78% голосов.

В 2009 году Хантсман стал послом США в Китае.

Хантсман происходит из многодетной мормонской семьи, у него пять братьев и три сестры. Штат Юта - духовный и исторический центр мормонов.