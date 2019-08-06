Внука генерала ФСБ, обвиняемого в разбое, отпускают из СИЗО

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Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения для сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, который в начале июля был заключен в СИЗО по делу о разбойном хищении 136 млн рублей. Карелин - внук преподавателя Академии ФСБ, он признал свою вину.

"Мера пресечения изменена на домашний арест до 11 ноября", - сказала РИА Новости секретарь суда Валерия Гудзенко.

Следователи просили продлить содержание Карелина в СИЗО, уточнил адвокат Максим Слюсаренко. "Суд отказал в ходатайстве следствия и перевел моего подзащитного Карелина под домашний арест", - сказал адвокат ТАСС.

5 июля тот же Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, среди которых, как сообщали СМИ, оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ, офицер "банковского" отдела управления "К" ФСБ Александр Карелин.

Еще двое фигурантов дела уже тогда были отправлены под домашний арест.

Следствие обвиняет их в хищении разбойным путем крупной суммы денег у предпринимателя Александра Юмаранова. У него 10 июня 2018 года отобрали 136 млн рублей наличными в офисе небольшого московского банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.

Как сообщали СМИ, нападавшие предполагали, что речь идет об отмывании денег, а пострадавший не станет жаловаться в полицию. Однако Юрманов, зная, что не нарушал закон, обратился в правоохранительные органы.

Один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок, писал Интерфакс. "Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказывал собеседник агентства.

30 июля стало известно о том, что Александр Карелин признал вину по делу о разбое (ранее это сделали еще несколько арестованных офицеров). "Позиция по делу определена, вину мы признаем, проявляем деятельное раскаяние", - говорил тогда адвокат Слюсаренко.

Тогда же стало известно, что дед Александра Карелина генерал ФСБ Валентин Карелин добровольно выдал следствию и оперативникам наличные в размере 1,3 млн рублей, предположительно изъятые обвиненными в разбое сотрудниками ФСБ при налете на банк "Металлург". Об этом сообщало издание РБК со ссылкой на материалы уголовного дела, оглашенные в Московском окружном военном суде.

"Свидетель Карелин В.Л. заявил, что добровольно выдает 1 млн 300 тыс., данные средства получил от внука", - говорится в протоколе выемки от 24 июля, который зачитал судья на заседании.

Под домашним арестом внук генерала ФСБ не может без разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо кроме близких родственников и адвокатов, а также пользоваться любыми средствами связи, пишет Интерфакс.