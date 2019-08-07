Испанца, выбросившего холодильник в овраг, заставили вытаскивать его своими руками

Media playback is unsupported on your device Мужчине грозит еще один штраф за экологическое преступление

В испанском регионе Альмерия Гражданская гвардия заставила мужчину подобрать холодильник, который он выбросил в овраг за чертой города. Выбрасывая холодильник, мужчина заснял процесс на видео. Он оштрафован на 45 тысяч евро за загрязнение окружающей среды.

Полное имя нарушителя неизвестно, в сообщениях полиции его называют Марио. Марио - сотрудник компании, которая занимается утилизацией бытовых приборов. В июле в его "Твиттере" появился ролик, на котором он сбрасывает холодильник в овраг на фоне живописного пейзажа Испании.

"Переработка... Посмотрим, сколько раз он перевернется", - приговаривает мужчина.

Некоторое время спустя спустя в "Твиттере" испанской Гражданской гвардии появился ролик, на котором Марио тащит холодильник обратно из оврага. Ему помогает еще один мужчина.

Решением суда нарушитель оштрафован на 45 тысяч евро по административной статье. Гражданская гвардия также проводит проверки в компании, где он работает.

Также в "Твиттере" было опубликовано видео, на котором другой мужчина сбрасывает в овраг стиральную машину. Гражданская гвардия расследует и это происшествие.