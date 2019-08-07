Испанца, выбросившего холодильник в овраг, заставили вытаскивать его своими руками
В испанском регионе Альмерия Гражданская гвардия заставила мужчину подобрать холодильник, который он выбросил в овраг за чертой города. Выбрасывая холодильник, мужчина заснял процесс на видео. Он оштрафован на 45 тысяч евро за загрязнение окружающей среды.
Полное имя нарушителя неизвестно, в сообщениях полиции его называют Марио. Марио - сотрудник компании, которая занимается утилизацией бытовых приборов. В июле в его "Твиттере" появился ролик, на котором он сбрасывает холодильник в овраг на фоне живописного пейзажа Испании.
"Переработка... Посмотрим, сколько раз он перевернется", - приговаривает мужчина.
Некоторое время спустя спустя в "Твиттере" испанской Гражданской гвардии появился ролик, на котором Марио тащит холодильник обратно из оврага. Ему помогает еще один мужчина.
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Решением суда нарушитель оштрафован на 45 тысяч евро по административной статье. Гражданская гвардия также проводит проверки в компании, где он работает.
Также в "Твиттере" было опубликовано видео, на котором другой мужчина сбрасывает в овраг стиральную машину. Гражданская гвардия расследует и это происшествие.