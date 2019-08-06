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Американская писательница Тони Моррисон скончалась в возрасте 88 лет. Она была первой чернокожей женщиной-лауреатом Нобелевской премии по литературе.

"С глубокой печалью мы сообщаем, что после непродолжительной болезни, наша любимая мать и бабушка Тони Моррисон мирно скончалась прошлой ночью в окружении семьи и друзей[...]. Непревзойденная писательница, котороая дорожила написанным словом - своим, своих студентов и других, она жадно читала и чувстовала себя лучше всего, когда писала. Хотя ее смерть - огромная потеря, мы благодарны, что она прожила долгую счастливую жизнь", - говорится в заявлении родных писательницы.

Ее самая известная книга - роман "Возлюбленная" (Beloved) рассказывает историю беглой рабыни, которая убивает свою дочь, чтобы та не попала в рабство. За этот роман она получила Пулицеровскую премию по литературе. Книга была экранизирована с участием телеведущей Опры Уинфри - одной из самых известных поклонников Моррисон.

В основу книги легла реальная история Маргарет Гарнер - женщины, которая сбежала из рабства и попыталась убить детей и себя, - предпочтя смерть возвращению на плантацию.

Тони Моррисон рассказывала, что практически не сталкивалась с сегрегацией, однако ее отец "очень, очень серьезно ненавидел белых людей". Ее мать была другой. "Для нее каждый обладал индивидуальностью, которую она одобряла или не одобряла на основе своего впечатления", - вспоминала Моррисон.

В интервью она также говорила, что сожалеет о смене имени. Родители назвали ее Хлое Энтони Уоффорд, она поменяла имя на Тони, пока училась в университете Говарда в Вашингтоне, посчитав, что Тони легче произносится. Моррисон - фамилия ее бывшего мужа, ямайского архитектора, с которым она развелась после шести лет брака.

Ее первая книга - "Самые голубые глаза" (The Bluest Eye) была опубликована в 1970 году. Это сказка о маленькой темнокожей девочке, которая верит, что голубые глаза сделают ее красивой и любимой.