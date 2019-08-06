Фото дня: Квентин Тарантино в Кремле

  • 6 августа 2019
Тарантино Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS
Image caption Квентин Тарантино в Большом Кремлевском дворце

Американский режиссер Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру своего нового фильма "Однажды в... Голливуде".

Министр культуры России Владимир Мединский провел для Тарантино экскурсию по Кремлю.

Мединский показал Тарантино внутреннюю территорию Кремля, Царь-колокол и Царь-пушку. Затем он привел режиссера в Большой Кремлевский дворец.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS
Image caption Министр культуры России Владимир Мединский провел для Тарантино экскурсию по Кремлю
Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS
Image caption Американский режиссер приехал в Москву на премьеру своего нового фильма "Однажды в... Голливуде"

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