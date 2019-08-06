Фото дня: Квентин Тарантино в Кремле
- 6 августа 2019
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Американский режиссер Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру своего нового фильма "Однажды в... Голливуде".
Министр культуры России Владимир Мединский провел для Тарантино экскурсию по Кремлю.
Мединский показал Тарантино внутреннюю территорию Кремля, Царь-колокол и Царь-пушку. Затем он привел режиссера в Большой Кремлевский дворец.