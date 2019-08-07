Дональд Трамп подал в суд на штат Калифорния. Он не хочет раскрывать свои доходы

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Губернатор Калифорнии подписал закон 30 июля

Президент США Дональд Трамп и Республиканская партия подали иски против штата Калифорния в связи с принятым там законом. В соответствии с ним кандидаты в президенты США должны в обязательном порядке публиковать свою налоговую отчетность, чтобы участвовать в калифорнийских праймериз.

В администрации Трампа считают подписанный губернатором штата Гэвином Ньюсомом закон неконституционным, поскольку в нем устанавливаются требования к кандидатам на президентскую должность сверх того, что установлено конституцией США.

При этом калифорнийский закон касается только проводимых в штате предварительных внутрипартийных выборов, а на федеральное голосование не распространяется.

Иск с требованием признать, что закон не соответствует конституции, подан личными адвокатами Трампа в суд в Сакраменто. Во вторник же похожий иск был также подан от имени Республиканской партии.

В одном из исков закон называют "открытой политической атакой, направленной против действующего президента".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп - первый президент США со времен Джеральда Форда, не опубликовавший свои налоговые декларации

Это первый подобный закон, принятый в США. Ранее другие штаты, находящиеся под контролем демократов, пытались провести подобные законопроекты, но пока не преуспели в этом.

Калифорния - самый густонаселенный штат, важный для обеих ведущих американских партий, и принятие закона будет означать, что Трамп, который уже объявил о своем намерении баллотироваться в 2020 году, должен будет обнародовать свою налоговую декларацию или его шансы на победу сильно упадут.

Если это произойдет, обнародование деклараций Трампа будет политической победой его оппонентов: демократы уже не первый год требуют, чтобы Трамп показал американцам выплаченные им налоги. Трамп уже не первый год им в этом отказывает.

Недруги Трампа объясняют его нежелание предъявить налоговые документы по-разному. Одна версия гласит, что он совсем не так богат, как кажется, и не хочет, чтобы об этом узнал народ.

Другая версия - в том, что президент по-прежнему остается бенефициаром ряда коммерческих компаний, что создает конфликт интересов.

Сейчас между штатом Калифорния и администрацией Трампа идут тяжбы по примерно 40 искам, связанным в основном с вопросами защиты окружающей среды и миграции.