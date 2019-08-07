ЦИК окончательно отказался регистрировать Соболь

Image caption Любовь Соболь сказала членам комиссии ЦИК, что слышать из их уст рассуждения о законности - кощунственно

Рабочая группа ЦИК во главе с Эллой Панфиловой отклонила жалобу незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на недопуск к выборам. На рассмотрении аппеляции присутствовали сама Соболь и ее защитник, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Помазуев.

Прямую трансляцию заседания в YouTube смотрели более 25 тысяч человек.

По словам Помазуева, большая часть подписей, собранных Любовью Соболь и признанных недействительными, была забракована МВД и его графологами. На это юрист представил ЦИКу экспертное заключение специалистов-почерковедов, из которого следует, что подписи были реальными.

Кроме того, Помазуев принес с собой целую папку заявлений от людей, чьи подписи были признаны недействительными.

"Не нравятся заявления живых людей, любите бумажки - вот вам независимая графологическая экспертиза заявления граждан. Не любите бумажки - вот заявления живых людей", - сказал юрист.

Когда Любовь Соболь призвала всех присутствующих перестать играть в игру, как будто ЦИК что-то решает, когда на самом деле он просто озвучит уже принятое решение, Элла Панфилова начала перебивать Соболь, и дальше их диалог пошел на повышенных тонах.

"Вы полная невежа, я удивляюсь, что вы с красным дипломом закончили [МГУ]. Как вы, люди, позиционирующие себя как демократы, плюете на демократические процедуры?" - возмущалась Памфилова.

"Вы просто говорящая голова, которая сейчас участвуют в преступлении, украв выбор у москвичей", - сказала в конце заседания Любовь Соболь.

В тот момент, когда Любовь Соболь отвечала на вопросы журналистов, в зале выключили свет.

Пару в Москве могут лишить ребенка за близость к протесту

Image caption Ольга и Дмитрий Проказовы говорят, что солидарны с требованиями протестующих, но ни за что не пошли бы в гущу событий с ребенком

По иску прокуратуры Москвы возбуждено дело против молодой пары, появившейся 27 июля в центре Москвы с маленьким ребенком. Истцы просят суд лишить Дмитрия и Ольгу Проказовых родительских прав из-за того, что они подвергли "опасности здоровье и жизнь мальчика".

27 июля в центре Москвы прошел оппозиционный митинг, в ходе которого 1300 с лишним человек были задержаны.

Прокуратура считает, что родители передали ребенка в руки чужого человека, чтобы тот беспрепятственно прошел через полицейское оцепление.

Проказовы утверждают, что гуляли в центре города и мальчика на руках нес их родственник.

Это первое дело такого рода, возбужденное за все годы протестной активности в Москве.

Также Би-би-си удалось выяснить, что сбои в работе мобильного интернета во время протестных акций - не случайность, а заказ силовых структур.

Воспользоваться 3G/4G в центре Москвы 27 июля и 3 августа, когда в городе проходили маштабные протесты, было почти невозможно.

В распоряжении Би-би-си оказалось письмо сотрудникам колл-центра одного из операторов "Большой тройки" (МТС, "МегаФон", Вымпелком) следующего содержания: "Коллеги, на территории Москвы в Пресненском, Басманном районах и центре Москвы часть БС (базовых станций - Би-би-си) отключена по требованию силовых ведомств".

Клиентам, которые обращались с жалобами, рекомендовали говорить, что "трудностей в предоставлении услуг со стороны компании не зафиксировано".

Подробнее об этом - здесь.

10 лет трагедии в Ереване: кто стрелял в народ?

Правообладатель иллюстрации KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images Image caption Родственники погибших 1-го марта 2008 года до сих пор не получили ответов

1 марта 2008 года в Ереване произошла трагедия, которая до сих пор продолжает остро ощущаться в армянском обществе. Тогда в столкновениях полиции с оппозиционными демонстрантами погибли 10 человек. Одним из лидеров оппозиции в то время был нынешний премьер-министр Никол Пашинян. Придя к власти в прошлом году, Пашинян поручил расследование подчиненной ему лично Специальной следственной службе. Мы узнали, какую версию тех событий выстраивают следователи.

Следователи считают, что огонь по демонстрантам открыли силовики из непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которыми руководил генерал Самвел Карапетян, также известный как Огановский (проходит в статусе свидетеля). Отряд, расквартированный в подвале президентской резиденции, посещали уходящий президент Роберт Кочарян и избранный на этот пост Серж Саргсян.

Генерал отказался обсуждать с Би-би-си обвинения в свой адрес; из протокола его допроса следует, что он ответил, что "приказа стрелять в народ никто не давал". Адвокат Кочаряна, арестованного год назад, сказал, что в его деле такой эпизод отсутствует. Серж Саргсян отказался от комментариев. В его партии заявили, что такой версии в уголовном деле против него нет.

Военные игры России и Ирана под носом у западной коалиции

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Намерение России и Ирана провести до конца года совместные учения в Ормузском проливе грозит привести к серьезной конфронтации с Западом, предупреждает Times (пейволл).

Учения пройдут в формате военных игр в то время, как Британия и США увеличивают свое присутствие в Персидском заливе ради охраны коммерческих судов.

При этом, пишет газета, для Москвы и Тегерана такая договоренность - огромный шаг в укреплении отношений. После долгих лет конфронтации эти страны нашли точку соприкосновения в Сирии, так как обе поддержали режим Башара Асада. И вот - новое сближение в Персидском заливе.

В последние несколько недель Запад усилил давление на Иран в связи с рядом инцидентов в Ормузском проливе.

Россия и Иран уже проводят военные учения в Каспийском море, но маневры в Ормузском проливе пройдут впервые.

Для обеих стран это, - прежде всего, демонстрация силы, но если для Ирана - это локальный проект, то для России - освоение новой арены на Ближнем Востоке.

Трагедия в "Тейт Модерн": у ребенка переломы спины и конечностей и повреждения мозга

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Музей "Тейт Модерн": смотровая площадка, откуда упал ребенок, справа на последнем этаже

Daily Telegraph впервые публикует подробности состояния шестилетнего мальчика, которого в воскресенье сбросили с 10-го этажа в лондонской галерее современного искусства "Тейт Модерн".

По данным издания, у ребенка переломы позвоночника, рук, ног и кровоизлияние в мозг. Врачи говорят, что несмотря на серьезные травмы, жизнь мальчика вне опасности.

Также стали известны первые подробности о подозреваемом в покушении на убийство 17-летнем подростке, который во вторник предстал перед судом в Лондоне на первом слушании по делу. Его имя не разглашается, потому что ему нет 18 лет, но Daily Telegraph дает ранее неизвестные подробности: он носит бороду, на нем был серый тренировочный костюм и у него британское гражданство.

Скотленд-Ярд установила, заявляет, что его мотивы до сих пор неясны.

Мальчик с родителями приехал на каникулы из Франции. Сейчас родителям оказывают помощь психологи.

Пять лет продуктовому эмбарго. Кто потерял от санкций больше?

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Ровно пять лет назад, 6 августа 2014 года, Москва ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции Запада. С прилавков российских магазинов исчез целый ряд продуктов, которые в народе стали называть санкционными.

Во время "прямой линии" в июне 2019 года Владимир Путин сказал, что Россия за эти пять лет из-за ограничений потеряла около 50 млрд долларов, а Запад - почти 300 млрд.

Откуда президент России взял эти цифры и соответствуют ли они действительности, - читайте здесь.

Посол США в Москве подал в отставку

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В разное время Джон Хантсман был послом США в Сингапуре и Китае, работал в администрации Рональда Рейгана и был губернатором Юты

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке с 3 октября. Хантсман возглавляет американскую дипмиссию в Москве с октября 2017 года.

У него богатый опыт дипломатической работы и госслужбы. В 2005-2009 годах он был губернатором штата Юта и, по слухам, вновь планирует принять участие в губернаторских выборах.

Глава американской дипмиссии в Москве - очень важный пост в американской дипломатической иерархии. О том, кто станет преемником Хантсмана, пока не сообщается.

Вайно в Биаррице?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Антон Вайно занимает пост главы администрации с 2016 года

Человек, очень похожий на главу администрации российского президента Антона Вайно, был замечен 27 июля в ресторане роскошного отеля Du Palais на французском курорте Биаррице.

Цены на проживание в отеле Du Palais варьируются от 575 до 7500 евро за ночь.

Если это действительно был Вайно, то любопытно, находился ли он там в отпуске или в командировке.

В августе в Биаррице пройдет саммит G7, но Россия в нем не участвует. Или же российский чиновник просто любит отдыхать на одном из самых фешенебельных курортов в мире.

Жизнь с "плюсиком"

"Я уже почти свыклась с мыслью, что это будет мой ребенок, и тут мне говорят: у него ВИЧ. Для меня это был шок. Я рыдала, потому что не была готова к такому диагнозу", - собеседница Би-би-си рассказывает о том, как усыновляла больного ребенка.

Долгие годы приемные родители в России боялись усыновлять ВИЧ-инфицированных детей. Одни из страха, что дети будут умирать у них на руках, другие - из-за стереотипов о том, что вирусом можно заразиться, выпив из той же чашки, третьи понимали, что просто не потянут дорогостоящую терапию.

С конца 1980-х, когда ВИЧ начал распространяться в России, и до конца 2000-х найти семью детям-сиротам с ВИЧ было практически невозможно. Но за последние десять лет ситуация изменилась.

Читайте эксклюзив Би-би-си.

"Это как плохой санаторий, у которого отняли все лицензии"…

Русская служба Би-би-си поговорила с тремя участниками митинга 27 июля, которые вышли из спецприемников после семи суток ареста.

По их словам, их и других задержанных следователи допрашивали в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках.

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Обзор подготовили Анастасия Успенская и Павел Феденко