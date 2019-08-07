Правообладатель иллюстрации Alexander Sherbak/TASS

В российских школах может появиться факультатив, на котором будут изучать конституцию России по новому пособию - в стихах. Русская служба Би-би-си ознакомилась с копией экземпляра, который планируется издать уже в этом месяце.

Разработана детская версия конституции в стихах, которую авторы хотят внедрить на факультативных уроках в школах с целью "понимания роли гражданина в государстве". Об этом Би-би-си рассказал один из авторов пособия - вице-президент фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин.

Редакция ознакомилась с экземпляром, который готовится к изданию.

Издать конституцию для детей 8-14 лет авторы предлагают, чтобы "развить в детях желание понимать, что такое государство и гражданин", "дать больше информации о том, кто такой россиянин", а также чтобы дать понять, что в стране "нет тех, кто разделен на касты и классы, и есть общие права и обязанности", пояснил Семикин.

Он направил письма в Совет Федерации и Конституционный суд с просьбой поддержать проект - и в нижней палате парламента инициативу одобрили, уверяет Семикин. Из Конституционного суда ответа пока не последовало, там Би-би-си заявили, что судьи в отпуске до середины сентября.

"Детская конституция" будет издана и презентована уже в этом месяце, сказал Семикин, однако отказался называть издательский дом, пояснив, что официальная информация будет позже. В копии экземпляра, который есть в распоряжении Би-би-си, значится издательский дом "Тончу", который занимается изданием книг по истории.

"Правовое просвещение населения и популяризация конституции России - важная задача, которую необходимо решать на всех этапах образования, раскрывая содержание и представляя толкование главного закона страны", - заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

Решение использовать это пособие уже приняли в Ивановской и Тюменской областях, пишут "Известия".

"Учитывая положительный опыт проведения уроков по современной истории России, по развитию местного самоуправления, мы с большим вниманием отнесемся к подобной инициативе", - сказала изданию руководитель департамента образования Ивановской области Ольга Антонова.

Не все в курсе

Как писали "Известия" и РИА Новости, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко направил региональным властям рекомендательное письмо с просьбой "рассмотреть возможность внедрения учебного пособия "Конституция России в стихах и картинках для детей".

Правообладатель иллюстрации Nadezhda Vorotilo Image caption Готовящийся к изданию текст детской версии конституции сопровождается иллюстрациями

Однако в разговоре с Би-би-си Тимченко отрицал, что направлял такое письмо.

"Я не направлял никаких писем и не участвовал в разработке, - сказал он. - Я сам только что прочитал [в СМИ] и был удивлен".

Тимченко занимает в том числе должность председателя наблюдательного совета фонда "Стратегия будущего". Семикин отказался комментировать его слова.

Фонд поддержки образовательных проектов "Стратегия будущего", как сказано на его сайте, был создан в июле 2018 года по инициативе "ряда крупнейших общероссийских общественных организаций и неравнодушных граждан, поддержанных федеральными органами государственной власти, бизнесом и общественностью".

В Ассоциации юристов России, которая также указана в числе инициаторов детской конституции, заявили, что пока не в курсе такой инициативы и пообещали перезвонить, когда узнают подробности.

О чем там говорится

Детская версия основного закона сопровождается иллюстрациями. В 120-страничном экземпляре, с которым ознакомилась Би-би-си, в стихотворной форме пересказывается конституция, государственный строй России, права и обязанности граждан.

Например, 31 статья о свободном участии граждан в мирных митингах пересказывается так:

И в демонстрациях, в собраньях

Защищены твои права,

И в митингах ты тоже можешь

Принять участие всегда.

Правообладатель иллюстрации Nadezhda Vorotilo

На проведенье демонстраций

И митингов то право есть...

Лишь это бы не задевало

России благородной честь.

Право на выражение мнения, в том числе политической позиции, для детей пересказали так:

И в политическую жизнь

Активно ты всегда входи.

Высказывай свои сужденья,

Чтоб не было насилья, лжи.

Авторы вплели в стихи о конституции неприятие в России расизма.

Стоим мы за свою Отчизну -

Союз народов вековой,

И нет, мы говорим расизму,

И верим в справедливый строй!

Затронута в "детской" конституции и тема санкций против России, и российско-украинского конфликта.

Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть.

А санкции против России…

Откуда корень их растет?

Америке мечта быть главной

Заснуть спокойно не дает.

Правообладатель иллюстрации Nadezhda Vorotilo

Законы, отменяющие и "умоляющие" (очевидно, здесь в проекте пособия опечатка) свободы граждан, в России "издаваться не должны", гражданин может на них повлиять и "отстаивать свои права", объясняют авторы детям.

И не должны в России нашей

Законы издаваться те,

Что отменяют права граждан,

Свободы умоляют все.

И здесь твой голос очень важен,

Чтоб он услышан всеми был,

И демократии России

Достойно он всегда служил.

Вот так способствовать ты можешь

Развитию России всей,

И государству ты поможешь

Демократичностью своей.

Гордись, в России что родился!

Что Конституция дала

Тебе и право и возможность

Отстаивать свои права.

Об обязанности российского гражданина защищать свою родину авторы рассказали через призму нависшей "руки агрессора". В изъявительном наклонении поясняется, что в случае опасности для страны "ты будешь защищать Россию, а может, за нее умрешь".

Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возьмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее умрешь.

Военный потенциал России представлен метафорически.

Представим мы себе картинку:

Россия - это великан,

Имеет самый мощный в мире

Военный он потенциал.

Правда, не всегда стихи понятны и сложены удачно с точки зрения рифмы:

Но есть особенность, однако,

В тех политических правах:

Права есть для российских граждан,

А есть для каждого права.

Правообладатель иллюстрации Nadezhda Vorotilo

Ведь с детства знать закон не плохо,

Знать все свободы и права,

Но и ответственность знать важно тоже,

Она взаимная нужна.