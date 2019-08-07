"И государству ты поможешь демократичностью своей". Конституция РФ для детей (с картинками)
В российских школах может появиться факультатив, на котором будут изучать конституцию России по новому пособию - в стихах. Русская служба Би-би-си ознакомилась с копией экземпляра, который планируется издать уже в этом месяце.
Разработана детская версия конституции в стихах, которую авторы хотят внедрить на факультативных уроках в школах с целью "понимания роли гражданина в государстве". Об этом Би-би-си рассказал один из авторов пособия - вице-президент фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин.
Редакция ознакомилась с экземпляром, который готовится к изданию.
Издать конституцию для детей 8-14 лет авторы предлагают, чтобы "развить в детях желание понимать, что такое государство и гражданин", "дать больше информации о том, кто такой россиянин", а также чтобы дать понять, что в стране "нет тех, кто разделен на касты и классы, и есть общие права и обязанности", пояснил Семикин.
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Он направил письма в Совет Федерации и Конституционный суд с просьбой поддержать проект - и в нижней палате парламента инициативу одобрили, уверяет Семикин. Из Конституционного суда ответа пока не последовало, там Би-би-си заявили, что судьи в отпуске до середины сентября.
"Детская конституция" будет издана и презентована уже в этом месяце, сказал Семикин, однако отказался называть издательский дом, пояснив, что официальная информация будет позже. В копии экземпляра, который есть в распоряжении Би-би-си, значится издательский дом "Тончу", который занимается изданием книг по истории.
"Правовое просвещение населения и популяризация конституции России - важная задача, которую необходимо решать на всех этапах образования, раскрывая содержание и представляя толкование главного закона страны", - заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.
Решение использовать это пособие уже приняли в Ивановской и Тюменской областях, пишут "Известия".
"Учитывая положительный опыт проведения уроков по современной истории России, по развитию местного самоуправления, мы с большим вниманием отнесемся к подобной инициативе", - сказала изданию руководитель департамента образования Ивановской области Ольга Антонова.
Не все в курсе
Как писали "Известия" и РИА Новости, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко направил региональным властям рекомендательное письмо с просьбой "рассмотреть возможность внедрения учебного пособия "Конституция России в стихах и картинках для детей".
Однако в разговоре с Би-би-си Тимченко отрицал, что направлял такое письмо.
"Я не направлял никаких писем и не участвовал в разработке, - сказал он. - Я сам только что прочитал [в СМИ] и был удивлен".
Тимченко занимает в том числе должность председателя наблюдательного совета фонда "Стратегия будущего". Семикин отказался комментировать его слова.
Фонд поддержки образовательных проектов "Стратегия будущего", как сказано на его сайте, был создан в июле 2018 года по инициативе "ряда крупнейших общероссийских общественных организаций и неравнодушных граждан, поддержанных федеральными органами государственной власти, бизнесом и общественностью".
В Ассоциации юристов России, которая также указана в числе инициаторов детской конституции, заявили, что пока не в курсе такой инициативы и пообещали перезвонить, когда узнают подробности.
О чем там говорится
Детская версия основного закона сопровождается иллюстрациями. В 120-страничном экземпляре, с которым ознакомилась Би-би-си, в стихотворной форме пересказывается конституция, государственный строй России, права и обязанности граждан.
Например, 31 статья о свободном участии граждан в мирных митингах пересказывается так:
И в демонстрациях, в собраньях
Защищены твои права,
И в митингах ты тоже можешь
Принять участие всегда.
На проведенье демонстраций
И митингов то право есть...
Лишь это бы не задевало
России благородной честь.
Право на выражение мнения, в том числе политической позиции, для детей пересказали так:
И в политическую жизнь
Активно ты всегда входи.
Высказывай свои сужденья,
Чтоб не было насилья, лжи.
Авторы вплели в стихи о конституции неприятие в России расизма.
Стоим мы за свою Отчизну -
Союз народов вековой,
И нет, мы говорим расизму,
И верим в справедливый строй!
Затронута в "детской" конституции и тема санкций против России, и российско-украинского конфликта.
Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть.
А санкции против России…
Откуда корень их растет?
Америке мечта быть главной
Заснуть спокойно не дает.
Законы, отменяющие и "умоляющие" (очевидно, здесь в проекте пособия опечатка) свободы граждан, в России "издаваться не должны", гражданин может на них повлиять и "отстаивать свои права", объясняют авторы детям.
И не должны в России нашей
Законы издаваться те,
Что отменяют права граждан,
Свободы умоляют все.
И здесь твой голос очень важен,
Чтоб он услышан всеми был,
И демократии России
Достойно он всегда служил.
Вот так способствовать ты можешь
Развитию России всей,
И государству ты поможешь
Демократичностью своей.
Гордись, в России что родился!
Что Конституция дала
Тебе и право и возможность
Отстаивать свои права.
Об обязанности российского гражданина защищать свою родину авторы рассказали через призму нависшей "руки агрессора". В изъявительном наклонении поясняется, что в случае опасности для страны "ты будешь защищать Россию, а может, за нее умрешь".
Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на ее защиту встанешь
И в руку ты ружье возьмешь
И будешь защищать Россию,
А может, за нее умрешь.
Военный потенциал России представлен метафорически.
Представим мы себе картинку:
Россия - это великан,
Имеет самый мощный в мире
Военный он потенциал.
Правда, не всегда стихи понятны и сложены удачно с точки зрения рифмы:
Но есть особенность, однако,
В тех политических правах:
Права есть для российских граждан,
А есть для каждого права.
Ведь с детства знать закон не плохо,
Знать все свободы и права,
Но и ответственность знать важно тоже,
Она взаимная нужна.