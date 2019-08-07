Минобороны России впервые выложило видео нового ударного беспилотника "Охотник"
Министерство обороны России опубликовало видеозапись испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник", фотографии которого появились в интернете еще в начале года.
На видеозаписи в соцсетях ведомства запечатлен взлет, полет и приземление летательного аппарата.
В подписи к видеоролику указывается, что первый полет "Охотника" продолжался более 20 минут: за это время летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.
"Созданный БЛА "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения", - говорится в сообщении.
Как сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца года "Охотник" совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.
Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Из открытой информации можно узнать, что его максимальная взлетная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.
Агентство РИА Новости обратило внимание на отсутствие характерных узлов подвески вооружения на крыле беспилотника, из чего сделало вывод, что средства поражения располагаются внутри фюзеляжа.
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По данным источника Интерфакса, "Охотник" предназначен в том числе для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57.
Первые фотоснимки "Охотника" появились в конце января на военном интернет-форуме и в тот же день были опубликованы в телеграм-канале Fighterbomber.
Ранее сообщалось, что работу над проектом тяжелого беспилотника ведет корпорация "Сухой". Об этом в 2014 году впервые заявил в эфире "Эха Москвы" руководитель программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов.
Эксперты отмечали, что "Охотник" по своим характеристикам будет близок к американскому палубному беспилотнику X-47B разработки Northrop Grumman, который способен летать на высоких дозвуковых скоростях и имеет боевой радиус действия более 2700 км.