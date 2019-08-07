Минобороны России впервые выложило видео нового ударного беспилотника "Охотник"

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Министерство обороны России опубликовало видеозапись испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник", фотографии которого появились в интернете еще в начале года.

На видеозаписи в соцсетях ведомства запечатлен взлет, полет и приземление летательного аппарата.

В подписи к видеоролику указывается, что первый полет "Охотника" продолжался более 20 минут: за это время летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

"Созданный БЛА "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения", - говорится в сообщении.

Как сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца года "Охотник" совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Из открытой информации можно узнать, что его максимальная взлетная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

Агентство РИА Новости обратило внимание на отсутствие характерных узлов подвески вооружения на крыле беспилотника, из чего сделало вывод, что средства поражения располагаются внутри фюзеляжа.

По данным источника Интерфакса, "Охотник" предназначен в том числе для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57.

Первые фотоснимки "Охотника" появились в конце января на военном интернет-форуме и в тот же день были опубликованы в телеграм-канале Fighterbomber.

Ранее сообщалось, что работу над проектом тяжелого беспилотника ведет корпорация "Сухой". Об этом в 2014 году впервые заявил в эфире "Эха Москвы" руководитель программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов.

Эксперты отмечали, что "Охотник" по своим характеристикам будет близок к американскому палубному беспилотнику X-47B разработки Northrop Grumman, который способен летать на высоких дозвуковых скоростях и имеет боевой радиус действия более 2700 км.