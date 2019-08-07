"Я ем всякую дрянь и смотрю всякую чушь!" Disney готовит перезапуск комедии "Один дома"

Правообладатель иллюстрации 20th Century Fox

Спустя почти 30 лет после премьеры рождественской комедии "Один дома" в крупнейшей голливудской компании The Walt Disney Company заявили о намерении сделать римейк фильма.

Также в планах Disney перезапуск трилогии "Ночь в музее", фильмов "Дневник слабака" и "Оптом дешевле".

Ранее права на них принадлежали компании Fox, которая стала частью Disney.

О намерении выпустить римейки заявил исполнительный директор компании Боб Айгер.

Первый фильм серии "Один дома" с Маколеем Калкиным в роли 8-летнего Кевина Макалистера вышел в 1990 году. Рождественская комедия о борьбе маленького мальчика, случайно оставленного дома в одиночестве под Рождество, с незадачливыми грабителями, стала очень популярной.

По словам Айгера, фильмы будут "переосмыслены" для нового поколения, но не уточнил, когда будет начато производство.

Все премьеры будут выходить на новом стриминговом сервисе корпорации Disney+, запуск которого намечен на ноябрь этого года.

Ранее в компании Disney объявили о том, что в течение первого года работы стриминга Disney+ планируется запустить для его подписчиков более 7500 эпизодов телесериалов и 400 фильмов.

Не первый римейк

Компания Disney уже переснимала свои старые хиты, в том числе анимационные фильмы. "Аладдин" вышел в мае, "Король Лев" - в середине лета.

Мартовский римейк мультика о слоненке Дамбо стал четвертой переделкой Disney за четыре года - после "Золушки", "Книги джунглей" и "Красавица и чудовище".

В марте следующего года планируется выпустить новый полнометражный фильм "Мулан".

Почему корпорация не устает делать римейки?

Из-за денег. Новые фильмы приносят неплохие доходы. "Алиса в Стране Чудес" и "Красавица и чудовище" вместе принесли около миллиарда долларов, "Книга джунглей" их почти догнала, принеся 966 миллионов долларов.

Несмотря на это, доходы компании упали. Буквально накануне в Disney отчитались о доходах за прошлый год и они оказались ниже ожидаемых.

Конкуренция с Netflix

Акции Disney сейчас падают в цене. Минувший год стал для компании самым удачным с точки зрения масштабов проката, но и его оказалось недостаточно для роста доходов.

Общие расходы компании выросли до 17,5 млрд долларов, что на 55 процентов больше, чем за тот же период год назад, и в Disney заявили об операционных убытках в размере 553 млн долларов из-за расходов, связанных с предстоящим запуском своего стримингового сервиса.

Disney сейчас вкладывает средства в технологии и контент для стримингового сервиса, который должен будет составить конкуренцию Netflix - одному из крупнейших поставщиков фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.

В Disney делают ставку именно на состязание с Netflix, подписка на стриминг Disney будет стоит примерно вдвое дешевле стандартной подписки Netflix.

Подписка на Disney+ будет стоить 7 долларов в месяц. Для сравнения - подписка на Netflix стоит 13 долларов, а на HBO - 15 долларов.