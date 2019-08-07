Компьютерный сбой в British Airways, десятки рейсов отменены

Правообладатель иллюстрации Anne Marie Bastable.

В разгар сезона отпусков тысячи человек не смогли вовремя вылететь из британских аэропортов из-за компьютерного сбоя в системе регистрации пассажиров компании British Airways.

Был отменен как минимум 81 рейс из аэропорта Хитроу, другой аэропорт - Гатвик - не смогли покинуть 10 рейсов.

Сотрудники British Airways в различных аэропортах были вынуждены вернуться к регистрации пассажиров вручную.

Всего по стране задержано более 200 рейсов, пассажирам рекомендовано приезжать в аэропорт загодя.

Компания уже принесла извинения и заявила, что пассажиры ближайших рейсов, следовавшие из Хитроу, Гатвика и аэропорта Лондон Сити, могут перебронировать билеты на другой день.

Пропустить Twitter пост , автор: @david_hewson Major computer failure with British Airways at Gatwick this morning. This is the queue for the queue at check in. Currently stuck on ground cos pilot can't get data. Set off early if you have a flight pic.twitter.com/hL37TGRJ70 — David Hewson (@david_hewson) 7 августа 2019 г.

"Серьезный сбой у British Airways в Гатвике этим утром. На фото - очередь перед очередью на регистрацию. Пока застряли здесь, так как пилоты не могут получить данные. Приезжайте пораньше, если хотите улететь", - пользователь "Твиттера" Дэвид Хьюсон.

В заявлении компании говорится: "Мы испытываем проблемы с компьютерной системой, которые затрудняют регистрацию и вылет рейсов. Просим вас проверять свое бронирование онлайн и приезжать в аэропорт с запасом времени".

Компания утверждает, что это не глобальный сбой, а проблемы в двух независимых системах, одна из которых связана с регистрацией билетов, а другая - с вылетом рейсов.

Отмечается, что с проблемой столкнулись в некоторых аэропортах, но не во всех.

Пропустить Twitter пост , автор: @HelloScotTweets Oh dear @britishairways global IT outage? Boarded at 6.30am. Waved good by to partner and dogs early ready to talk Whisky in London. No news from BA HQ. All flights grounded? Staff on board at Glasgow flight to London are brilliant. @BBCr4today for company. — Kieran Healey-Ryder (@HelloScotTweets) 7 августа 2019 г.

"Дорогие British Airways, у вас глобальный сбой? Поднялся на борт в 6:30 утра, помахал на прощание подруге и собакам, готов был вылетать в Лондон, чтобы заняться там виски. И все - нет никаких вестей из штаб-квартиры авиакомпании. Все полеты отменены?" - пользователь "Твиттер" Кирен Хейли-Райдер.

В компании British Airways сказали, что работают над решением проблемы, из-за которой отменены или задержаны рейсы.

Правообладатель иллюстрации Anne Marie Bastable

Сэм Анджели оказался на Кипре с женой и двумя детьми после того, как его рейс в Лондон был отменен вечером в среду.

Ему пришлось потратить более 850 фунтов стерлингов на гостиницу на ночь.

Он сетует на отношение Британских авиалиний: "Они не прислали нам предупреждение по электронной почте, не позвонили и не сообщили о задержке. Мы просто хотим знать, что нам делать. Я действительно зол на них".

Это уже второй инцидент с участием British Airways за последние два дня. В понедельник пассажиры этой авиакомпании, следовавшие рейсом Лондон - Валенсия, после посадки были экстренно эвакуированы по аварийным трапам из-за сильного задымления.

Салон самолета стал заполняться едким дымом за 10 минут до посадки. По словам одной из пассажирок, члены экипажа не делали никаких объявлений, хотя некоторые из них надели кислородные маски и огнезащитные костюмы.

"Пережила ужасающий опыт по пути в Валенсию. Чувствовала себя героиней фильма-катастрофы. К счастью, все остались живы. Салон заполнился дымом, и нас эвакуировали после посадки" - сообщила пользователь "Твиттера" Люси Браун.

При этом пилот, по словам пассажиров, действовал уверенно и посадил лайнер довольно мягко, хотя, как потом стало известно, кабина самолета была заполнена дымом и пилот вынужден был надеть противогаз.

Предположительно, причиной инцидента стало возгорание одного из двигателей.