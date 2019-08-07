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Мэрия Москвы объявила о "музыкально-гастрономическом" фестивале Meat&Beat в парке Горького, который пройдет в ближайшие выходные. О проведении "грандиозного концерта с участием российских знаменитостей" стало известно всего за три дня до мероприятия. На 10-е же августа по совпадению назначена очередная акция протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.

Новости о проведении фестиваля Meat&Beat появились днем в среду, 7 августа. Анонсы опубликовали сайты "Вечерняя Москва" и канал "Москва-24", а также пресс-служба парка Горького, где пройдет праздник. Праздник продлится два дня, на 10 августа назначен концерт.

"Концерты звезд хип-хопа и поп-музыки будут идти в режиме нон-стоп целых восемь часов! Побывать на них могут все желающие - и совершенно бесплатно!" - говорится в анонсе.

Организаторы объявили, что на сцене выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группы "Градусы" и OQJAV, Клава Кока, Бьянка, MANIZHA и другие звезды. Кроме того, гостей ждет "широкий выбор оригинальных мясных блюд от лучших московских рестораторов".

Правда, группа OQJAV уже опровергла свое участие в празднике.

До 7 августа анонсов музыкального фестиваля в СМИ или на сайте парка не появлялось. Название Meat&Beat дословно переводится как "Мясо и Ритм". При этом слово Beat также переводится как "удар".

10 августа на проспекте Сахарова должен пройти крупный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Прошлая акция протеста состоялась третьего августа. По совпадению, и перед ней мэрия внезапно объявила о музыкальном фестивале - "Шашлык.Live". Он тоже прошел в парке Горького. По утверждению мэрии, на него пришло более 300 тысяч человек. Тогда некоторые из заявленных музкантов - в том числе"Браво", "Ногу Свело", Tequilajazzz и Алексей Кортнев - отказались от выступления.

Несогласованные акции протеста 27 июля и 3 августа сопровождались массовыми жесткими задержаниями.

По оценке МВД, на шествие по Бульварному кольцу 3 августа пришли около 3500 человек. При этом более 1000 участников были задержаны, сообщал проект "ОВД-Инфо".

Согласно опросу "Левада-центра", 37% москвичей положительно относятся к акциям протеста из-за выборов в Мосгордуму. При этом 26% из них в акциях не участвуют, 9% допускают, что могут выйти на улицу, а 2% назвали себя участниками митингов. 27% жителей Москвы заявили, что относятся к протестам негативно.