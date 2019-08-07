Трамп посещает места массовых убийств в США. Как его встретят?

Правообладатель иллюстрации Reuters

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в том, что его заявления привели к росту расового антииммигрантского экстремизма в США. В беседе с журналистами перед вылетом на места массовых убийств в Эль-Пасо и Дейтоне он сказал, что его риторика не влияет на положение в стране.

В ночь с четвертого на пятое августа в США произошло сразу два случая стрельбы в общественных местах - в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо. В первом нападении погибли 22 человека, во втором - девять человек. Стрельба в Эль-Пасо в Техасе расследуется как акт внутреннего терроризма. Мотивы стрелка в Дейтоне пока не известны. После массовых убийств Трамп подвергся резкой критике за свои антииммигрантские высказывания.

На лужайке у Белого дома непосредственно перед вылетом в Дейтон, штат Огайо, один из журналистов спросил Трампа, не считает ли он, что его заявления разжигают расовый экстремизм, ставший причиной подобных нападений.

Трамп ответил, что не считает, что его риторика оказывает воздействие на американское общество, а оппоненты критикуют его ради политических очков.

"Меня очень заботил бы рост популярности любой группы с идеологией ненависти - мне такое не нравится. Будь то группы с идеологией белого превосходства или любого другого превосходства, например антифа, любой группы с идеологией ненависти", - добавил он.

"К Трампу это не имело отношения"

После двух случаев массовой стрельбы в США, произошедших за 24 часа, Трамп попал под шквал критики.

Сенатор от Техаса Вероника Эскобар и экс-конгрессмен от штата Бето О'Рурк напрямую связали его политику с ростом расового экстремизма в стране.

Сам он настаивает, что идеи превосходства белых - не главная проблема в США и не единственная причина массовых нападений. Стрелок из Огайо, по его словам "был фанатом антифашистов, фанатом Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, к Трампу это не имело отношения".

В ответ на вопрос об ужесточении закона по контролю за распространением оружия, президент сказал, что запрещать продажу автоматических винтовок пока рано.

"Я могу сказать вам, что на это нет политического запроса. Но я, конечно, подниму вопрос. Запрос есть, и очень сильный, на введение более строгих проверок", - сказал президент США. Более тщательные проверки покупателей оружия должны быть основной реакцией законодателей на стрельбу, считает он.

Ответив на вопросы журналистов, Трамп вылетел в Дейтон, штат Огайо, для первой встречи с родственниками жертв стрельбы.

Как встретят Трампа

После стрельбы оппозиция и комментаторы критикуют Трампа за антииммигрантские и националистические заявления, которые по мнению многих комментаторов, и приводят к росту белого расового и антииммигрантского экстремизма.

Конгрессвуман от Техаса Вероника Эскобар в понедельник заявила, что ей предложили отправиться в Эль-Пасо вместе с Трампом, но она отказалась.

"Я попросила поговорить с ним по телефону, чтобы рассказать ему о том, что слышала от своих избирателей, некоторые из которых стали жертвами стрельбы в субботу", - написала она в "Твиттере".

"Я хотела сказать ему, что он должен понять - его слова имеют вес и последствия. Расистские слова, к которым он прибегает, когда говорит о мексиканцах, мигрантах, других меньшинствах, дегуманизируют нас. Эти слова разжигают ненависть в других людях".

"Я и раньше говорила, что на нем лежит ответственность - он должен признать вес своих слов, извиниться за них, и взять их назад", - написала конгрессвуман, добавив, что с Трампом ее так и не соединили.

Правообладатель иллюстрации https://twitter.com/KellyReinkeTV Image caption В Дейтоне Трампа готовятся встретить со знаменитым надувным младенцем, сделанным к его визиту в Лондон.

Бывший конгрессмен от Техаса и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк заявил, что после стрельбы Трампу "не место" в этом городе. Трамп в ответ упрекнул О'Рурка в том что он пытается набрать популярность за его счет, и посоветовал молчать.

Перед Эль-Пасо Трамп прилетел в Дейтон, штат Огайо. Политики из этого города не критиковали Трампа столь яростно, а стрельба в Дейтоне не имела очевидных расовых мотивов.

В Дейтоне, как следует из видео, размещенного в аккаунте местной журналистки, Трампа встречают с надувным младенцем. Эта кукла президента в образе кричащего ребенка впервые появилась во время визита Трампа в Лондон.

Сенатор-демократ из Огайо Шеррод Браун написал в "Твиттере", что во время визита лично потребует от Трампа прекратить расистские заявления, подписать закон о контроле над оружием и поддержать программу здравоохраненния для помощи людям с расстройствами психики.

На улицах Дейтона президента готовятся встретить группы протестующих.