Спецназ взял штурмом дом экс-президента Кыргызстана Атамбаева

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption В июне парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности

Киргизские силовики со стрельбой штурмовали дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека и, по некоторым данным, задержали его. В июне парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности, ему грозит уголовное преследование.

Что происходит у дома Атамбаева

Операция проводится в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. Оттуда поступает противоречивая информация. По последним данным, противостояние силовиков и сторонников бывшего президента продолжается.

Спецназ стреляет в воздух, чтобы остановить толпу, но люди прибывают к дому Атамбаева, их количество увеличивается, передает с места событий корреспондент Интерфакса.

Увеличивается и количество раненых, но точных данных нет. Агентство 24kg ранее сообщало, число раненных при штурме превысило 10 человек.

Со стороны дома Атамбаева слышны взрывы светошумовых гранат. Люди жгут покрышки.

По данным телеканала "Апрель", около дома Атамбаева собрались около 300 его сторонников. Они строили баррикады, чтобы заблокировать дорогу.

Местные жители прорывались через оцепление сотрудников силовых структур, которые перекрыли дорогу к дому Атамбаева, передает корреспондент Интерфакса. По его подсчетам, к дому пришли около 100 человек, в руках у них были камни и палки.

Акипресс также пишет, что у ворот дома бывшего президента собралось более 100 сторонников, они срубили деревья и уложили их перед воротами, чтобы воспрепятствовать проезду машин. "К посту недалеко от дома Атамбаева подъехали сотрудники милиции. Стоявшие молодые люди закидывают проезжающие машины камнями", - говорится в одном из сообщений агентства.

В другом сообщении сказано, что у хозпостройки у дома Атамбаева идет активная стрельба и взрывы, "что-то горит". Стрельба на территории резиденции не прекращается, подтверждает корреспондент Интерфакса.

Задержан ли Атамбаев?

Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении, сказал ранее ТАСС представитель штаба Атамбаева. По его словам, после этого внутри дома Атамбаева продолжалась стрельба. Официального подтверждения о задержании Атамбаева не поступало.

Госкомитет национальной безопасности подтвердил только проведение операции. "В настоящее время операция по задержанию продолжается", - сообщили в комитете, подчеркнув, что боевое оружие не использовалось. "Бойцы были оснащены только резиновыми пулями", - сказано в сообщении.

Как сообщал телеканал "Апрель", силовики вывели Атамбаева из дома и увезли в неизвестном направлении. Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах также передвал, что Атамбаев был вывезен с территории дома на вертолете.

Однако депутат Ирина Карамушкина сказала, что Атамбаев все еще в доме, передает агентство Акипресс. "Атамбаев находится в безопасном месте", - заявил Интерфаксу адвокат экс-президента Сергей Слесарев, не уточнив, где именно.

Лишение неприкосновенности

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011-го по 2017 год.

27 июня парламент Кыргызстана лишил Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.

В тот же день возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека собралось несколько сотен его сторонников. Они поставили несколько юрт и выставили бетонные блоки на дороге, ведущей к дому бывшего президента. Был создан штаб для сторонников и журналистов.

Силовики с тех пор не предпринимали попыток задержать Атамбаева.

24 июля Атамбаев вылетел в Москву спецбортом с российской авиабазы в городе Кант. Провожать его приехали несколько сотен сторонников, на территорию авиабазы их не пустили, передавал корреспондент РИА Новости.

В Москве с бывшим президентом, оказавшемся в опале, встретился президент России Владимир Путин. "Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане", - сказал тогда Путин. "Я никогда ни у кого не просил ни защиты, ни гарантий", - говорил Атамбаев.

Путин проинформирован о ситуации, складывающейся вокруг Атамбаева, сообщила в среду пресс-служба Кремля после сообщений о штурме дома экс-президента.

Обвинения в коррупции

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Генпрокуратура поддержала часть обвинений парламентской комиссии, но не нашла подтверждения утверждения депутатов о том, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов.

Сам Атамбаев заявлял, что все выдвинутые против него обвинения являются "абсурдными и необоснованными" и вызваны "лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента".

Президент Сооронбай Жээнбеков 16 мая этого года подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Жээнбеков в среду прервал отпуск и возвращается в Бишкек с Иссык-Куля, сообщила его пресс-служба.